快訊

一表看懂！亞洲國家對等關稅新舊差異比較 柬埔寨稅率大減13%

東亞和平怎麼實現？台灣與沖繩的戰爭記憶對話

美國新關稅未包含台灣 賴總統昨深夜與談判團隊視訊

颱風丹娜絲重創嘉義市 基隆出動7車17人救災

中央社／ 基隆8日電

颱風丹娜絲重創嘉義市，基隆市政府今天出動7輛工程車和17人趕赴救災。市長謝國樑說，去年颱風山陀兒造成基隆嚴重災情，6個縣市伸出援手，這次派出夥伴南下一起共度難關。

颱風丹娜絲6日深夜在嘉義縣布袋登陸，嘉義市在強陣風肆虐下，市區街景滿目瘡痍，鐵皮被吹落、鐵捲門變飛捲門，落地窗玻璃整個碎裂，多處路樹倒伏，觀光夜市也受到重創。

基隆市府與廠商共出動推土機、吊車各2輛和1輛抓吊車等共7輛工程車及7組切割工具，並動員17名人員，由消防局緊急救護科長王君維擔任指揮官，工務處公用事業科長顧勝璿任副指揮官，前往嘉義市投入救災。

工程團隊上午出發前，基隆市府在市府大門口舉行授旗儀式，包含謝國樑、市府秘書長方定安、消防局長游家懿、工務處長簡翊哲等人出席，由謝國樑授旗給王君維。

謝國樑表示，昨天下午與嘉義市長黃敏惠通過電話，經市府討論過後，隨即決定派出與市府經常合作的工程團隊，協助災後復原工作。

謝國樑說，去年颱風山陀兒造成基隆市嚴重災情時，有超過6個縣市對基隆市伸出援手，他深刻感受到大家對基隆市的幫助，這次南部一有需要，市府立即派出夥伴南下，大家一起努力共度難關。

丹娜絲颱風

延伸閱讀

去年山陀兒重創基隆 6縣市來援 今年丹娜絲釀災 基隆組團南下救災

這次氣象預報很準 謝國樑坦言昨晚宣布上班上課「難免有一點壓力」

基隆不放假謝國樑臉書留言轉向 昨晚痛批今晨讚謝英明睿智

基市在小學成立劍道訓練中心 劍道賽今開打

相關新聞

颱風封島醫療急救 馬祖海巡不畏風浪後送印尼籍傷患

受颱風「丹娜絲」影響，馬祖列島海上島際間交通昨日全面停航，一名印尼籍男子昨晚因左手大拇指肌腱斷裂，情況危急，需緊急後送至...

颱風吹倒42年南鯤鯓牌樓 信眾喊「王爺擋劫」國運籤早預言…解籤師：實屬大幸

難敵「丹娜絲」颱風16級強勁風力，位於台南北門、歷史悠久的國定古蹟南鯤鯓代天府於6日深夜傳出災損，矗立42年的12根千年檜木五門式大牌樓不敵強風倒塌，廟區亦嚴重積淹水。該事件不僅引發當地居民與信徒關注，有網友還發現這現象與今年初代天府所抽出的國運籤文不謀而合。

丹娜絲颱風遠離 農改場提醒：加強復育措施、病害防治

受丹娜絲颱風帶來風雨影響，南部多處農田發生積水及土壤鬆軟情形，為協助農民盡早回復農作生產並降低病蟲害風險，高雄區農業改良...

丹娜絲重創南部農產區 水果有影響？北農解答了

丹娜絲颱風6日上午出海，但挾帶狂風豪雨重創嘉義、台南等農產區。台北農產運銷公司今日交易量，蔬菜價格下降、水果價格稍有上升...

丹娜絲颱風強襲嘉義 台電基層不眠不休排坐吃便當趕搶修畫面曝光

丹娜絲颱風過境過嘉義縣市造成近24萬戶停電，在台電人員不眠不休搶修下，已修復18萬戶，目前逾5萬戶待復電；臉書台電電力粉...

丹娜絲回馬槍！彰化1小時雨勢飆破100毫米 鹿港、福興列一級警戒

丹娜絲颱風剛走，但今天上午為彰化地區帶來超大雨勢，彰化多個鄉鎮都被列入淹水一級警戒，鹿港鎮、福興鄉在一小時內雨量已要飆破...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。