颱風丹娜絲重創嘉義市 基隆出動7車17人救災

颱風丹娜絲重創嘉義市，基隆市政府今天出動7輛工程車和17人趕赴救災。市長謝國樑說，去年颱風山陀兒造成基隆嚴重災情，6個縣市伸出援手，這次派出夥伴南下一起共度難關。

颱風丹娜絲6日深夜在嘉義縣布袋登陸，嘉義市在強陣風肆虐下，市區街景滿目瘡痍，鐵皮被吹落、鐵捲門變飛捲門，落地窗玻璃整個碎裂，多處路樹倒伏，觀光夜市也受到重創。

基隆市府與廠商共出動推土機、吊車各2輛和1輛抓吊車等共7輛工程車及7組切割工具，並動員17名人員，由消防局緊急救護科長王君維擔任指揮官，工務處公用事業科長顧勝璿任副指揮官，前往嘉義市投入救災。

工程團隊上午出發前，基隆市府在市府大門口舉行授旗儀式，包含謝國樑、市府秘書長方定安、消防局長游家懿、工務處長簡翊哲等人出席，由謝國樑授旗給王君維。

謝國樑表示，昨天下午與嘉義市長黃敏惠通過電話，經市府討論過後，隨即決定派出與市府經常合作的工程團隊，協助災後復原工作。

謝國樑說，去年颱風山陀兒造成基隆市嚴重災情時，有超過6個縣市對基隆市伸出援手，他深刻感受到大家對基隆市的幫助，這次南部一有需要，市府立即派出夥伴南下，大家一起努力共度難關。