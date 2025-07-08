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丹娜絲重創南部農產區 水果有影響？北農解答了

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北農產運銷公司今日蔬果菜價。圖／擷取自北農
台北農產運銷公司今日蔬果菜價。圖／擷取自北農

丹娜絲颱風6日上午出海，但挾帶狂風豪雨重創嘉義、台南等農產區。台北農產運銷公司今日交易量，蔬菜價格下降、水果價格稍有上升。北農表示，主要受影響產區以嘉義、台南為主，若後續氣候穩定，不至於影響到整體農產量。

根據北農今日交易量，蔬菜交易量達1374公噸、昨日交易量1353公噸，今日平均價為每公斤36.30元，比昨日價格的每公斤37.24元低。水果部分交易量達678公噸、昨日交易量為577公噸，今日平均每公斤54.9元，比昨日平均每公斤52.23元高。

北農副總經理路全利表示，丹娜絲颱風主要影響嘉義、台南，其餘農產區較無受到影響，因此小葉菜類受影響較大，以全台整體評估減產1.5成。高麗菜則是以宜蘭等地高山為主，因此產量沒有受到影響。

路全利也說，但水果部分，以台南的文旦受影響最劇，落果約有7成，不過文旦產地除了台南外，也有花蓮等地，因此整體減產只有4到5成。若氣候穩定，後續的價格波動不太受到影響。

根據北農蔬菜市況分析，台北市蔬菜到貨量約1374噸，一市場約924噸、二市場約450噸。今天進貨量較休市前略增，且今天市況因休市後承銷人普遍存貨少，預期購買需求增加，但因部份短期水葉菜類含水量高，品質差異大，承銷人購買意願趨緩，買氣尚可，交易尚稱平順，各菜種行情價格漲跌互見。

丹娜絲颱風

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