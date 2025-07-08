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丹娜絲颱風強襲嘉義 台電基層不眠不休排坐吃便當趕搶修畫面曝光

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
台電嘉義區處投入搶修供電主幹線。截至今天上午8時，已順利搶通超過18萬戶供電，目前尚有5萬5138戶待復電。圖／台電嘉義區處提供
台電嘉義區處投入搶修供電主幹線。截至今天上午8時，已順利搶通超過18萬戶供電，目前尚有5萬5138戶待復電。圖／台電嘉義區處提供

丹娜絲颱風過境過嘉義縣市造成近24萬戶停電，在台電人員不眠不休搶修下，已修復18萬戶，目前逾5萬戶待復電；臉書台電電力粉絲團有張台電工程人員排排坐把握時間吃便當照片「簡單於路邊 吃ㄧ口飯 喝ㄧ口水 吃飽了還要繼續拼 讓民眾早一點有電可用」，超過2.4萬人點讚，感動網友「辛苦了、謝謝」占據版面。

台電電力粉絲團放上一張台電工程人員排排坐在台17線吃便當，畫面中連黃色工程帽都還沒有取下就地扒飯，令人看了不捨。「同仁於台南搶修 晚間8點了 只能簡單於路邊 吃ㄧ口飯 喝ㄧ口水 吃飽了還要繼續拼 為了就是讓民眾 早一點有電可用 此次電桿倒斷及電塔倒塌範圍廣 屬數十年未見 需大量調度所需設備與搶修人力 同仁持續努力復電 也盼受影響民眾理解」

這篇發文有超過2.4萬人點讚、逾3200則留言幾乎沒有抱怨，「辛苦了、謝謝」占據大片版面；「辛苦維修人員了，我家即將挑戰停電25小時，沒什麼抱怨，你們按部就班來吧！務必注意安全」、「台電人員及外包商辛苦了，安全第一。」、「謝謝搶修人員不分日夜、不畏風雨努力搶修，向您們致敬！」、「天災無法預期，為了盡快恢復民生，壓力肯定很大，感謝有你們，辛苦了」

台電嘉義區處表示，目前停電中的變電所尚有大寮、新塭等2所，其中新塭輸電鐵塔多處倒塌，配電電桿亦倒斷587支、傾倒43支，高壓斷線879條，開關變壓器損壞26具，嘉義縣市共計停電23萬9798戶。

台電嘉義區處在深夜風雨漸歇後即投入搶修供電主幹線。截至今天上午8時，已順利搶通超過18萬戶供電，目前尚有5萬5138戶待復電，其中仍以沿海地區及山區為主。啟動緊急應變與跨區支援機制，動員自有人力520人次全力搶修，並向總公司跨區徵調自有工作班及承攬商投入搶修，聯合12個區處人力機具進行搶修作業。

臉書台電電力粉絲團台電工程人員排排坐搶時間吃便當照片感動無數網友。圖／翻攝臉書台電電力粉絲團
臉書台電電力粉絲團台電工程人員排排坐搶時間吃便當照片感動無數網友。圖／翻攝臉書台電電力粉絲團
台電嘉義區處投入搶修供電主幹線，截至今天上午8時，已順利搶通超過18萬戶供電。圖／台電嘉義區處提供
台電嘉義區處投入搶修供電主幹線，截至今天上午8時，已順利搶通超過18萬戶供電。圖／台電嘉義區處提供
截至今天上午8時，台電嘉義區已順利搶通超過18萬戶供電，目前尚有5萬5138戶待復電。圖／台電嘉義區處提供
截至今天上午8時，台電嘉義區已順利搶通超過18萬戶供電，目前尚有5萬5138戶待復電。圖／台電嘉義區處提供
臉書台電電力粉絲團台電工程人員排排坐搶時間吃便當照片感動無數網友。圖／翻攝臉書台電電力粉絲團
臉書台電電力粉絲團台電工程人員排排坐搶時間吃便當照片感動無數網友。圖／翻攝臉書台電電力粉絲團
台電嘉義區處投入搶修供電主幹線。截至今天上午8時，已順利搶通超過18萬戶供電，目前尚有5萬5138戶待復電。圖／台電嘉義區處提供
台電嘉義區處投入搶修供電主幹線。截至今天上午8時，已順利搶通超過18萬戶供電，目前尚有5萬5138戶待復電。圖／台電嘉義區處提供

丹娜絲颱風

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