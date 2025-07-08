丹娜絲颱風強襲嘉義 台電基層不眠不休排坐吃便當趕搶修畫面曝光

丹娜絲颱風過境過嘉義縣市造成近24萬戶停電，在台電人員不眠不休搶修下，已修復18萬戶，目前逾5萬戶待復電；臉書台電電力粉絲團有張台電工程人員排排坐把握時間吃便當照片「簡單於路邊 吃ㄧ口飯 喝ㄧ口水 吃飽了還要繼續拼 讓民眾早一點有電可用」，超過2.4萬人點讚，感動網友「辛苦了、謝謝」占據版面。

台電電力粉絲團放上一張台電工程人員排排坐在台17線吃便當，畫面中連黃色工程帽都還沒有取下就地扒飯，令人看了不捨。「同仁於台南搶修 晚間8點了 只能簡單於路邊 吃ㄧ口飯 喝ㄧ口水 吃飽了還要繼續拼 為了就是讓民眾 早一點有電可用 此次電桿倒斷及電塔倒塌範圍廣 屬數十年未見 需大量調度所需設備與搶修人力 同仁持續努力復電 也盼受影響民眾理解」

這篇發文有超過2.4萬人點讚、逾3200則留言幾乎沒有抱怨，「辛苦了、謝謝」占據大片版面；「辛苦維修人員了，我家即將挑戰停電25小時，沒什麼抱怨，你們按部就班來吧！務必注意安全」、「台電人員及外包商辛苦了，安全第一。」、「謝謝搶修人員不分日夜、不畏風雨努力搶修，向您們致敬！」、「天災無法預期，為了盡快恢復民生，壓力肯定很大，感謝有你們，辛苦了」

台電嘉義區處表示，目前停電中的變電所尚有大寮、新塭等2所，其中新塭輸電鐵塔多處倒塌，配電電桿亦倒斷587支、傾倒43支，高壓斷線879條，開關變壓器損壞26具，嘉義縣市共計停電23萬9798戶。