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台南災後逾4萬戶停電 台電10縣市跨區支援搶修

中央社／ 台南8日電

颱風丹娜絲造成台南多項災情，至今天上午仍有逾4萬戶停電，台電從其他縣市調派逾1000人日夜搶修，市府要求區公所與電信公司合作，借用行動基地台與移動式發電機服務民眾。

考量仍有部分區域電力尚未恢復供應，及進行災後復原工作，台南市今天共有16區停班、停課，災害應變中心上午調整為二級第一階段開設，台南市長黃偉哲主持災害應變會議表示，雖然風雨已減緩，但多區仍有停電、路樹傾倒等災情，特別是溪北（曾文溪以北）地區災損情形較為嚴重。

黃偉哲表示，雖然台電已全力投入修復，但仍有不少地區處於停電狀態，甚至連通訊都受影響，他已責成區公所與電信公司合作，借用行動基地台與移動式發電機，讓民眾可就近至區公所充電或連網，以解燃眉之急。

根據台電公司上午10時統計，此次颱風期間台南曾停電戶數達19萬2844戶，仍有4萬8030尚未復電。

台電新營區營業處提供資料指出，台電人員已連續3日不停歇進行修復作業，跨區支援人力增派至10個縣市逾1000人，分別來自基隆、北北、北西、北南、桃園、新竹、苗栗、台中、高雄、鳳山、屏東、宜蘭等12個區處。

台電新營區營業處表示，電力搶修工作必須依照「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」原則進行，並以火車、自來水及通話通信等公用設施為優先，希望遇到停電狀況民眾多體諒。

丹娜絲颱風

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