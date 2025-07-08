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丹娜絲回馬槍！彰化1小時雨勢飆破100毫米 鹿港、福興列一級警戒

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
丹娜絲颱風回南，上午為彰化地區帶來超大雨勢，彰化多個鄉鎮都被列入淹水一級警戒。記者林敬家／攝影
丹娜絲颱風回南，上午為彰化地區帶來超大雨勢，彰化多個鄉鎮都被列入淹水一級警戒。記者林敬家／攝影

丹娜絲颱風剛走，但今天上午為彰化地區帶來超大雨勢，彰化多個鄉鎮都被列入淹水一級警戒，鹿港鎮、福興鄉在一小時內雨量已要飆破100毫米，相當驚人，加上閃電打雷接連不斷，民眾一片哀嚎。

根據經濟部水利署防災資訊網，彰化的彰化市、鹿港鄉、福興鄉、秀水鄉都被列為淹水一級警戒，彰化鹿港西濱測站1小時累積雨量飆破100毫米，福興、鹿港測站同樣接近100毫米，短時間的大暴雨讓路上許多車輛寸步難行，機車淹過半個輪胎，網友無奈「今天才是颱風天啊」。

鹿港老街協會理事長魏秀娟說，短短時間鹿港多個地方淹水，包括桂花巷藝術村、老街一帶，因雨勢太急淹水，不過這都是預料之中的事，她指出，昨天已將老街店裡的東西堆高整理，因為經驗值颱風天雖平靜，但後續往往「回南」，造成強大雨勢，早已做好準備，明後天勢必又得善後。

丹娜絲颱風回南，上午為彰化地區帶來超大雨勢，彰化多處淹水。記者林敬家／攝影
丹娜絲颱風回南，上午為彰化地區帶來超大雨勢，彰化多處淹水。記者林敬家／攝影
丹娜絲颱風回南，上午為彰化地區帶來超大雨勢，彰化多處淹水。記者林敬家／攝影
丹娜絲颱風回南，上午為彰化地區帶來超大雨勢，彰化多處淹水。記者林敬家／攝影

丹娜絲颱風

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