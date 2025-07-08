丹娜絲回馬槍！彰化1小時雨勢飆破100毫米 鹿港、福興列一級警戒

丹娜絲颱風剛走，但今天上午為彰化地區帶來超大雨勢，彰化多個鄉鎮都被列入淹水一級警戒，鹿港鎮、福興鄉在一小時內雨量已要飆破100毫米，相當驚人，加上閃電打雷接連不斷，民眾一片哀嚎。

根據經濟部水利署防災資訊網，彰化的彰化市、鹿港鄉、福興鄉、秀水鄉都被列為淹水一級警戒，彰化鹿港西濱測站1小時累積雨量飆破100毫米，福興、鹿港測站同樣接近100毫米，短時間的大暴雨讓路上許多車輛寸步難行，機車淹過半個輪胎，網友無奈「今天才是颱風天啊」。