加速復耕 農業部對嘉南農損啟動救助貸款機制

颱風丹娜絲造成中南部嚴重農業災害。農業部已公告嘉義縣、嘉義市及台南市為辦理農業天然災害現金救助及低利貸款地區，盼加速災後復耕。

農業部統計，至7日下午5時止，農業各產業損失估計已達新台幣10億527萬元。

根據農業部7日晚間資訊，已主動公告嘉義縣、嘉義市及台南市為辦理農業天然災害現金救助及低利貸款地區，加速辦理救助，協助農（漁）民災後復耕復建，首波公告後，會積極掌握各地災情，後續將儘速公告其他地區的天然災害救助項目。

農業部表示，已公告嘉義縣（市）及台南市的農產業全品項（稻米除外）、嘉義縣及台南市的林產業森林副產物-竹筍，及台南市安南區、將軍區、北門區與嘉義縣東石鄉、布袋鄉的在漁港區域漁船（筏），辦理農業天然災害現金救助與低利貸款。

另外，農業部也針對災情嚴重品項如台南市的文旦及酪梨，嘉義縣及嘉義市的酪梨等品項，直接公告得免現勘，加速救助流程。

農業部說，氣候變遷帶來的極端天氣影響，近年來農業災損情況日益嚴峻，為簡化基層公所的勘查作業，今年已新增多項天氣參數，符合農業部公告災損天氣參數的品項，且具有種植客觀證明文件者，即視同確認災害情形免現勘；農民如果沒有種植客觀證明文件，也可透過農業部開發的「農產業天然災害現地照相APP」拍攝田區災損照片，作為客觀種植的佐證文件，即早領取救助金。

農業部表示，颱風過後，已立即派員前往現場掌握災損情形，並指示相關救助措施從寬從速辦理，後續將依勘災情形，隨時主動公告救助，縮短行政流程時間，全力協助農民迅速復耕復建，同時將加強調控穩定農產品供銷，並請所屬試驗改良場所持續協助農民投入病蟲害防治，避免損失擴大。