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去年山陀兒重創基隆 6縣市來援 今年丹娜絲釀災 基隆組團南下救災

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今天在市府大門口，主持救災團隊授旗出發儀式，南下嘉義市協助災後復原工作。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天在市府大門口，主持救災團隊授旗出發儀式，南下嘉義市協助災後復原工作。記者邱瑞杰／攝影

丹娜絲颱風在南台灣造成災情，基市府調派人力機具，今早由市長謝國樑授旗出發，南下嘉義市協助災後復原工作。謝國樑說，去出山陀兒颱風在基隆釀災，有6縣市伸出援手，他感受深刻，感謝救災團隊迅速出勤，協助嘉市災民共度難關。

丹娜絲颱風從6日晚間從嘉義縣布袋鎮登陸後，一路北上，7日清晨6時左右在桃園、新竹交界附近出海，台南和嘉義縣市出現災情。

基市府今天上午9時在市府大門口，由謝國樑主持救災團隊授旗出發儀式，消防局長游家懿、工務處長簡翊哲與相關同仁到場，並由消防局緊急救護科長王君維代表受旗。

謝國樑今天表示，昨天下午跟嘉義市長黃敏惠通過電話，再跟府內同仁討論後，隨即決定派出與基市府經常合作的民間團隊，南下支援災後復原工作，包括車輛7輛，6組工程機具，還有10多名人力。

謝國樑說，非常感謝救災團隊夥伴及市府的同仁，在這件事情上面的迅速反應，縣市之間本應彼此合作共度難關。去年山坨兒颱風造成基隆嚴重災情的時候，有超過6個縣市對基隆伸出援手，大家給基隆的幫助，他感受深刻，所以南部一有需要，市府就立即派出團隊南下，大家一起努力共度難關。

基隆市長謝國樑今天在市府大門口，主持救災團隊授旗出發儀式，南下嘉義市協助災後復原工作。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天在市府大門口，主持救災團隊授旗出發儀式，南下嘉義市協助災後復原工作。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天在市府大門口，主持救災團隊授旗出發儀式，南下嘉義市協助災後復原工作。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天在市府大門口，主持救災團隊授旗出發儀式，南下嘉義市協助災後復原工作。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天在市府大門口，主持救災團隊授旗出發儀式，南下嘉義市協助災後復原工作。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天在市府大門口，主持救災團隊授旗出發儀式，南下嘉義市協助災後復原工作。記者邱瑞杰／攝影

丹娜絲颱風

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