颱風重創嘉義 台中今馳援 盧秀燕：同島一命 重建台灣美麗家園
丹娜絲颱風從嘉義登陸，重創嘉義，台中市政府團隊今大雨中赴嘉支援。台中市長盧秀燕說，颱風造成嘉義全面破壞、泡在水裡，嘉嘉縣市首長立即向外求救，中央也不斷拜託，她立刻同意，台中隊50多名成員及大型機具今早馳援，同島一命、同舟共濟，在這個時候要伸出援手，重建台灣美麗的家園。
丹娜絲颱風以罕見的路線、由嘉義登陸襲台，強風豪雨重創嘉義。盧秀燕今天上午8時30分赴環保局清淨園區，為台中市建設局、環保局團隊馳援嘉義縣市災後復原勤前教育，眾人齊喊「台中隊加油！」後，市府團隊和大型機具開拔，在風雨中南下支援。
盧秀燕說，受丹娜絲颱風影響，台中多處積淹水、百戶家戶進水、樹木倒塌、土石崩落，只要災情發生，台中市政府團隊立即到場照顧台中市民及災情處理。這次的丹娜絲雖然很強大，但是也看到市府台中隊韌性和行動力，她代表市府、市民特別謝謝台中隊守護家園。
盧秀燕說明，颱風雖已過境、解除警報，但台中隊任務尚未結束，因為百年以來，颱風首度從嘉義登陸，重創嘉義，縣市市容滿目瘡痍，很多區域水都沒退、都泡在水裡，沒水沒電。
盧秀燕指出，昨天嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁立即向外救援，中央知道台中市政府團隊這幾年救援高雄、南投、基隆等縣市很有經驗，也受到肯定，所以中央也不斷地拜託能不能出隊伍協助。
盧秀燕說明，她昨天一接受到請求後，立刻同意，她知道同仁很辛苦、很累，但同島一命、同舟共濟，在這個時候要伸出援手，重建台灣美麗的家園，昨天通知環保局、建設局調派最優秀團隊整備，建設局派員卅多人、環保局派員廿多人都帶著大型機具，今早出發馳援。
盧秀燕指出，她昨天和黃敏惠通過電話、今天和翁章梁通過電話，二位縣市首長很擔心，翁詢問「人手若不夠，還能幫忙嗎？」她回覆，沒問題，一定會盡力幫忙，也請翁章梁安心，台中隊中午前到達，若還有需要，會再協助支援。台中隊都是救災英雄，不但本市，救援其他縣市也很有經驗，我們會全力以赴，同島一命，我們都是台灣，所以同島一命，重建台灣，大家一起來。
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