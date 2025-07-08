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丹娜絲重創嘉義 侯友宜派員前進嘉義協助復原

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市災害應變中心今天上午9時出發前往嘉義支援災後復原工作。圖／新北市新聞局提供
新北市災害應變中心今天上午9時出發前往嘉義支援災後復原工作。圖／新北市新聞局提供

中颱丹娜絲從嘉義布袋附近登陸，創下120年來首次登陸嘉義紀錄，造成中南部縣市重創，其中嘉義縣市有多處路樹倒塌及重要道路受損。新北市長侯友宜指示災害應變中心今天上午9時出發前往嘉義支援災後復原工作。

新北市災害應變中心昨下午接獲中央通知請求支援任務，侯友宜評估新北市災情均已妥善處置完畢，立即指示工務局、農業局及環保局盤點可動員機具人車，並積極與中央災害應變中心及嘉義市災害應變中心保持聯繫，確認需求能量、支援任務和集合地點等資訊，在確保新北市民安全無虞的情況下，只要中央或其他縣市有需要協助的部分，務必全力支援。

新北市災害應變中心立即盤點相關人車機具支援能量，總計共動員工務局、農業局及環保局等3個局處及協力廠商車輛35台含吊卡、抓斗、山貓、貨車等、鏈鋸24台及人員70名，並向中央災害應變中心回報後，已於今早發前往嘉義支援災後復原工作，希望發揮救災不分你我、全台一心的精神，全力動員支援跨縣市災後復原任務。

新北市災害應變中心今天上午9時出發前往嘉義支援災後復原工作。圖／新北市新聞局提供
新北市災害應變中心今天上午9時出發前往嘉義支援災後復原工作。圖／新北市新聞局提供

丹娜絲颱風

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