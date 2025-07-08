颱風吹倒42年南鯤鯓牌樓 信眾喊「王爺擋劫」國運籤早預言…解籤師：實屬大幸

難敵「丹娜絲」颱風16級強勁風力，位於台南北門、歷史悠久的國定古蹟南鯤鯓代天府於6日深夜傳出災損，矗立42年的12根千年檜木五門式大牌樓不敵強風倒塌，廟區亦嚴重積淹水。該事件不僅引發當地居民與信徒關注，有網友還發現這現象與今年初代天府所抽出的國運籤文不謀而合。

一名網友在Threads發文表示，年初南鯤鯓代天府抽出國運籤下下籤第54籤，主籤詩「一重江水一重山、誰知去路又難；任他改求終不過、是非終久未得安」。原PO補充，當時許多民眾一看就認為「這個不用解釋也知道不是好籤」，籤下註解官事「大凶」、功名「無望」，意味著耕作只能收成一半、結婚的生不出小孩，「沒有一樣是好的」。

貼文一出，有網友留言直呼「個人感覺，南鯤鯓一定幫大家擋住了甚麼，願廟方順利無事」、「這應該是避不掉的劫數」、「王爺慈悲，用牌樓換全台平安」。然而，也有網友持保留態度，認為事件應以科學角度看待，指出建築本體老舊、結構設計不耐強風，是造成倒塌的主因。

南鯤鯓代天府為台灣歷史最久的五府千歲廟，主祀代天巡狩李、池、吳、朱、范五位千歲，自2011年起每年大年初一抽取國運籤。據了解，該座大牌樓於1983年落成，由知名匠師王錦木監造，以太平山千年紅檜木打造12根直徑約81公分、高達14公尺的巨型木柱，採傳統「六柱五間、二通三瓜」工法建造，為全台罕見的大型木作牌樓，總造價高達3億元。即便2018年曾進行地基補強與維修，仍無法抵擋本次超過16級的強風。

針對代天府今年的國運簽抽出「庚戌」下下籤，總幹事侯賢名曾表示，雖然2025前半年國內外情勢、經濟等等都會有一些阻礙、不會很穩定，不過籤詩最後的「未得安」，「未」也可能指的是六月之後。今年年中之後就有可能轉趨穩定，下半年有可能越來越好。

與此同時，民俗粉專「興趣使然的解籤師」也表示，「我不會對南鯤鯓牌樓倒塌做評論，那就是個意外，跟國運籤沒有關係」。他補充，國運籤是整個國家的運勢，而非廟方的運勢，而且6日牌樓倒塌，目前看來未造成人命傷亡，實屬大幸，建議不必過多解讀。

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