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嘉義縣市、台南市成首波天然災害現金救助地區 文旦、酪梨等免現勘

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導

丹娜絲颱風造成嘉南地區嚴重農業災損，農業部今晚表示，已主動公告嘉義縣、嘉義市及台南市為辦理農業天然災害現金救助及低利貸款地區，其中文旦及酪梨等品項直接公告得免現勘，以加速救助流程。

農業部表示，目前農業各產業損失估計已達10億527萬元，為了在第一時間協助農漁民盡快恢復生產，已公告嘉義縣、嘉義市及台南市的農產業全品項（稻米除外）、嘉義縣及台南市的林產業森林副產物竹筍，以及台南市安南區、將軍區、北門區與嘉義縣東石鄉、布袋鄉的在漁港區域漁船（筏），辦理農業天然災害現金救助與低利貸款。

而針對災情嚴重品項如台南市的文旦及酪梨，以及嘉義縣及嘉義市的酪梨等品項，直接公告得免現勘，以加速救助流程。

農業部強調，氣候變遷帶來的極端天氣影響，近年來農業災損情況日益嚴峻，為簡化基層公所的勘查作業，今年已新增多項天氣參數，符合農業部公告災損天氣參數的品項，且具有種植客觀證明文件者，即視同確認災害情形免現勘。

此外，農民如果沒有種植客觀證明文件，也可透過農業部開發的「農產業天然災害現地照相APP」拍攝田區災損照片，作為客觀種植的佐證文件，以即早領取救助金。

丹娜絲颱風

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