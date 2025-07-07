快訊

朱立倫批賴清德為台獨曲解歷史 民進黨反酸天災當前仍在政治操作

高雄市長陳其邁關切嘉市災情 11縣市同心助風災後復原

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠（右三）感謝高雄市長陳其邁（左三）來到嘉義市關心災後復原情況。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（右三）感謝高雄市長陳其邁（左三）來到嘉義市關心災後復原情況。圖／嘉義市政府提供

丹娜絲颱風強襲，嘉義市接獲逾1245起通報，並傳出市區多處停電消息，受創嚴重。嘉義市長黃敏惠責成市府團隊全力投入災後復原行動，全台有11縣市馳援嘉義市協助災後復原。高雄市長陳其邁晚上來到嘉義與市長黃敏惠共商相關協助事宜。

受丹娜絲颱風影響，今年公務人員高考三級考試亦受影響順延至明天舉行，黃敏惠強調此為重要國家考試，市府團隊全力投入城市在風災後重整、復原的同時，也務求讓國家考試能順利進行。

黃敏惠感謝陳其邁第一時間來電表達支援意願，並調派50人、18輛車、20部鏈鋸機具，協助優先整理北興與民生國中考場環境，確保國家考試順利進行，更親自來到嘉義市關心並共商後續協助事宜。

陳其邁表示，去年山陀兒颱風，高雄受創嚴重，這次颱風直撲嘉義，感同身受，去年在颱風重創時，許多縣市紛紛支援高雄。高雄市團隊協助嘉義市嘉義大學及新民路投入路樹清理、道路清疏，團結互助是應該要做的。高雄市第一時間主動聯繫盤整需求，前往幫忙環境復原工作，盼儘速恢復日常，一切都能平安。

嘉義市政府表示，感謝各縣市政府協助投入災後復原，台北市、新北市、桃園市、台中市、高雄市、基隆市、新竹市、新竹縣、南投縣、台東縣、花蓮縣等11縣市陸續提供協助，將投入290名人力、機具，地方政府攜手聯防、共同為恢復民生努力。

丹娜絲颱風

延伸閱讀

颱風重創嘉義 陳其邁赴慰問、黃敏惠擁抱表感謝

颱風丹娜絲帶來短時強降雨 高雄山區恐升紅色警戒

阿扁總統問市長屆滿下一步 陳其邁：領袖是自然形成的

丹娜絲直撲高雄預估山區雨量達600毫米 陳其邁下令撤山區1777人

相關新聞

嘉義縣市、台南市成首波天然災害現金救助地區 文旦、酪梨等免現勘

丹娜絲颱風造成嘉南地區嚴重農業災損，農業部今晚表示，已主動公告嘉義縣、嘉義市及台南市為辦理農業天然災害現金救助及低利貸款...

高雄市長陳其邁關切嘉市災情 11縣市同心助風災後復原

丹娜絲颱風強襲，嘉義市接獲逾1245起通報，並傳出市區多處停電消息，受創嚴重。嘉義市長黃敏惠責成市府團隊全力投入災後復原...

丹娜絲強襲嘉義...近24萬戶停電 台電搶修復電15萬戶

丹娜絲颱風帶來強風驟雨造成嘉義縣市近24萬戶停電，在台電工程人員持續搶修，晚上10時已復電15萬戶；台電嘉義區處表示，因...

台南9區明放假引反彈 市府再增7區共16區放假

受颱風丹娜絲強襲影響，台南許多區域截至今晚8點仍有多達10萬戶電力中斷尚未恢復，且多處地區因積淹水需善後，南市府稍早宣布...

丹娜絲橫掃屏東！24校土石溢流操場、鋪面下陷 災損227萬元

丹娜絲颱風襲擊南部，屏東縣府教育處統計，目前有24所學校災損，較嚴重校舍屋頂鐵皮屋損壞、邊坡土石溢流到校園操場、地下室抽...

嘉縣逾15萬戶仍停電 11所學校、托兒所明停課

丹娜絲颱風帶來致災強風，嘉義縣逾300根電線桿被吹斷，超過23萬戶停電，台電人員搶修復電8萬多戶，仍有超過15萬戶停電，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。