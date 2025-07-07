高雄市長陳其邁關切嘉市災情 11縣市同心助風災後復原

丹娜絲颱風強襲，嘉義市接獲逾1245起通報，並傳出市區多處停電消息，受創嚴重。嘉義市長黃敏惠責成市府團隊全力投入災後復原行動，全台有11縣市馳援嘉義市協助災後復原。高雄市長陳其邁晚上來到嘉義與市長黃敏惠共商相關協助事宜。

受丹娜絲颱風影響，今年公務人員高考三級考試亦受影響順延至明天舉行，黃敏惠強調此為重要國家考試，市府團隊全力投入城市在風災後重整、復原的同時，也務求讓國家考試能順利進行。

黃敏惠感謝陳其邁第一時間來電表達支援意願，並調派50人、18輛車、20部鏈鋸機具，協助優先整理北興與民生國中考場環境，確保國家考試順利進行，更親自來到嘉義市關心並共商後續協助事宜。

陳其邁表示，去年山陀兒颱風，高雄受創嚴重，這次颱風直撲嘉義，感同身受，去年在颱風重創時，許多縣市紛紛支援高雄。高雄市團隊協助嘉義市嘉義大學及新民路投入路樹清理、道路清疏，團結互助是應該要做的。高雄市第一時間主動聯繫盤整需求，前往幫忙環境復原工作，盼儘速恢復日常，一切都能平安。

嘉義市政府表示，感謝各縣市政府協助投入災後復原，台北市、新北市、桃園市、台中市、高雄市、基隆市、新竹市、新竹縣、南投縣、台東縣、花蓮縣等11縣市陸續提供協助，將投入290名人力、機具，地方政府攜手聯防、共同為恢復民生努力。