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丹娜絲強襲嘉義...近24萬戶停電 台電搶修復電15萬戶

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
丹娜絲颱風帶來強風驟雨造成嘉義縣市近24萬戶停電，在台電工程人員持續搶修，晚上10時已復電15萬戶。圖／台電嘉義區處提供
丹娜絲颱風帶來強風驟雨造成嘉義縣市近24萬戶停電，在台電工程人員持續搶修，晚上10時已復電15萬戶。圖／台電嘉義區處提供

丹娜絲颱風帶來強風驟雨造成嘉義縣市近24萬戶停電，在台電工程人員持續搶修，晚上10時已復電15萬戶；台電嘉義區處表示，因搶修必須分區段、依順序進行，無法同時滿足所有區域用電需求，尚請民眾體諒與支持，台電將持續直到最後一戶恢復供電為止。

台電嘉義區處表示，目前停電中的變電所尚有大寮、新塭等2所，其中新塭輸電鐵塔多處倒塌，配電電桿亦倒斷587支、傾倒43支，高壓斷線879條，開關變壓器損壞26具。這次颱風災害造成嘉義縣市共計停電23萬9798戶。

嘉義區處在深夜風雨漸歇後即投入搶修供電主幹線。截至今天晚間10時，已順利搶通超過15萬戶供電，目前尚有8萬7281戶待復電，其中仍以沿海地區及山區為主。嘉義區處動員自有人力520人次全力搶修，並向總公司請求徵調44班自有工作班及承攬商投入搶修，聯合11個區處人力機具進行搶修作業。

丹娜絲颱風帶來強風驟雨造成嘉義縣市近24萬戶停電，在台電工程人員持續搶修，晚上10時已復電15萬戶。圖／台電嘉義區處提供
丹娜絲颱風帶來強風驟雨造成嘉義縣市近24萬戶停電，在台電工程人員持續搶修，晚上10時已復電15萬戶。圖／台電嘉義區處提供
丹娜絲颱風帶來強風驟雨造成嘉義縣市近24萬戶停電，在台電工程人員持續搶修，晚上10時已復電15萬戶。圖／台電嘉義區處提供
丹娜絲颱風帶來強風驟雨造成嘉義縣市近24萬戶停電，在台電工程人員持續搶修，晚上10時已復電15萬戶。圖／台電嘉義區處提供

丹娜絲颱風 停電 台電 嘉義

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