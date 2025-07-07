丹娜絲強襲嘉義...近24萬戶停電 台電搶修復電15萬戶

丹娜絲颱風帶來強風驟雨造成嘉義縣市近24萬戶停電，在台電工程人員持續搶修，晚上10時已復電15萬戶；台電嘉義區處表示，因搶修必須分區段、依順序進行，無法同時滿足所有區域用電需求，尚請民眾體諒與支持，台電將持續直到最後一戶恢復供電為止。

台電嘉義區處表示，目前停電中的變電所尚有大寮、新塭等2所，其中新塭輸電鐵塔多處倒塌，配電電桿亦倒斷587支、傾倒43支，高壓斷線879條，開關變壓器損壞26具。這次颱風災害造成嘉義縣市共計停電23萬9798戶。