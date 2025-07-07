颱風重創嘉義 陳其邁赴慰問、黃敏惠擁抱表感謝

颱風丹娜絲重創嘉義，高雄市長陳其邁今日傍晚驅車前往嘉義縣，除慰問一早馳援救災的人員，也為嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠加油打氣，黃敏惠也激動擁抱陳其邁表達感謝。

高市府透過新聞稿表示，颱風丹娜絲重創嘉義縣市，高市府一早即啟動支援機制，在陳其邁的指示下盤點救災機具及人力，並經內政部消防署轉達需求。陳其邁與高市工務局長楊欽富、環保局長張瑞琿傍晚也親至嘉義慰問一早馳援協助災後復原的工務局及環保局員工。

陳其邁表示，颱風丹娜絲登陸嘉義縣布袋所造成的嚴重災情，跟去年高雄歷經颱風山陀兒所差無幾；面對這般災情，重建復原之路非常辛苦，當時高雄也受到南部鄰近縣市的許多幫助，因此第一時間主動致電縣長翁章梁，義不容辭提供支援。

翁章梁指出，嘉義縣受到此次風災影響，路樹傾倒的數量非常嚴重，由衷感謝陳其邁第一時間致電關心，並即時提供機具及人力的支援協助，馳援部隊一早就出發到達，讓整個重建復原的工作能夠更加迅速完成。

陳其邁隨後轉往嘉義市慰問支援救災的市府員工，嘉義市長黃敏惠特地前來感謝，她表示，嘉義市不曾遇過如此嚴重的風災，陳其邁是第一個致電關心的外縣市長，且展現互助精神隨即支援相關救災的機具與人力。黃敏惠激動地當場擁抱陳其邁，代替所有嘉義市民表達深深地謝意。

市府說明，除第一梯環保局支援人員50人、抓斗車18輛及鏟裝工程車6輛，已至嘉義縣馳援，下午市府再增援總計派遣支援人員98人、車輛37台及鏈鋸50組，前往嘉義縣市投入災後清理與環境復原工作。