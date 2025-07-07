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颱風大到樹木被扭斷 環團：連續樹穴、慎選樹種可對付

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
丹娜絲颱風來襲，風勢太強，台南市漁光島樹木遭吹斷。記者鄭惠仁／攝影
丹娜絲颱風來襲，風勢太強，台南市漁光島樹木遭吹斷。記者鄭惠仁／攝影

丹娜絲颱風吹倒台南行道樹超過240棵，若加上公園、學校被吹倒的樹木，數目更多，其中許多樹木因樹穴不夠大，影響根部發展，或是因罹病而未處理，強風下一棵棵倒下。工務局表示，持續加強行道樹的棲地改善，南區水萍塭公園四周行道樹棲地都已改為連續穴，未來若公園要重鋪人行道地磚也都會一併改善，讓行道樹盤根更穩，經得起強風吹打。

台南社大講師吳仁邦表示，採用連續穴種植行道樹是正確做法，除了讓棲地更友善，也讓樹木間的根系友互相支撐，加強基盤不易被吹倒。從這次颱風來看，有些被吹斷的樹木，雖然根系發展好，盤得很穩固，但若風勢大，側風造成的剪力強風效應，在吹動樹枝時會扭轉，當扭轉強度超過樹幹強度就會把樹幹扭斷。因此慎選木質部密度高且較硬的樹種來當行道樹也很重要，但這些樹木生長較緩慢，更需要友善的棲地環境。

每次颱風來襲，都會有行道樹被吹倒，經調查原因，除了部分行道樹罹病所致，許多都因為棲地不夠友善，樹穴不夠大，除影響樹木根系發展，也因踐踏，造成土質硬化，樹木不健康，當颱風來襲，而被吹倒，或是因罹病而死亡。

這次丹娜絲颱風台南市區高達13、14級的強風也讓許多不健康、根系發展不夠穩固的樹木被吹倒，這些長在不友善棲地的樹木被吹倒並不令人意外。南市工務局副局長王建雄說，為了營造友善棲地，水萍塭公園四周行道樹原是單獨樹穴，現改為連續樹穴，沒有水泥物從中阻隔，影響樹木根系生長。另，從這幾年的經驗，改為連續穴的行道樹都較為健康，因根系發展好，牢牢盤住泥土，不易被吹倒，最多只是因風太大，枝幹被吹斷。

工務局表示，目前執行通學步道工程時，也一併把單獨樹穴的行道樹，改為連續穴，徹底解決問題；而有些公園若因人行步道要重鋪，也會改為連續穴，除了防止樹根亂竄造成步道隆起，也方便行走，讓棲地與通行空間更友善。不過，改為連續穴後，有鋪磚的步道面積就會縮小，有人停機車停到步道上影響通行，還需民眾配合，不要違規停車。

台南市南區水萍塭公園四周行道樹，改為連續穴，友善棲地環境。記者鄭惠仁／攝影
台南市南區水萍塭公園四周行道樹，改為連續穴，友善棲地環境。記者鄭惠仁／攝影
台南市南區水萍塭公園四周行道樹，改為連續穴，友善棲地環境。記者鄭惠仁／攝影
台南市南區水萍塭公園四周行道樹，改為連續穴，友善棲地環境。記者鄭惠仁／攝影

丹娜絲颱風 人行道 台南 行道樹

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