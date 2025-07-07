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台南9區明放假引反彈 市府再增7區共16區放假

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
市議員王宣貿表示，整個台南大溪北地區仍持續大規模停電，尤其新營、柳營區仍有近2萬戶已超過24小時未恢復供電，在如此明顯且嚴重的狀況下，卻僅針對特定區域放假，忽略其他重災區的實際情況，讓人感到非常離譜與錯愕，呼籲市府應即刻全面盤點災區現況，別讓市民感到無助與被遺忘。圖／翻攝王宣貿臉書
市議員王宣貿表示，整個台南大溪北地區仍持續大規模停電，尤其新營、柳營區仍有近2萬戶已超過24小時未恢復供電，在如此明顯且嚴重的狀況下，卻僅針對特定區域放假，忽略其他重災區的實際情況，讓人感到非常離譜與錯愕，呼籲市府應即刻全面盤點災區現況，別讓市民感到無助與被遺忘。圖／翻攝王宣貿臉書

受颱風丹娜絲強襲影響，台南截至今晚8點仍有10萬戶電力尚未恢復，且多處地區因積淹水需善後，南市府稍早宣布明天有9行政區停止上班課，但有居民反彈災情一樣嚴重，對此市府隨即宣布再加入7區，37行政區總計16個區停班停課。

台南市政府稍早宣布，為維護市民安全及重建家園，台南市鹽水、東山、後壁、白河、北門、將軍、學甲、七股、西港等9區8日停止上班、停止上課，引發許多新營、佳里地區居民質疑；市議員王宣貿也說，整個大溪北地區仍持續大規模停電，尤其新營、柳營區仍有近2萬戶已超過24小時未恢復供電，甚至部分地區的道路仍在搶修中、尚未搶通。

王宣貿質疑，市府是否掌握第一線的災情資訊？在如此明顯且嚴重的狀況下，卻僅針對特定區域放假，忽略其他重災區的實際情況，讓人感到非常離譜與錯愕。他強調，地方災情不容輕忽，市府應即刻全面盤點災區現況，別讓市民感到無助與被遺忘。

台南市政府隨後宣布，明天停班停課區域增加佳里、麻豆、六甲，下營、官田、新營、柳營等7區，台南市8日共16區行政區停班停課。

台南市37行政區，明天16個區停班停課。圖／南市府提供
台南市37行政區，明天16個區停班停課。圖／南市府提供

丹娜絲颱風 停電 台南 黃偉哲

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