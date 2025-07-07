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丹娜絲影響...淹水、電力中斷 台南「這9區」明仍停班課

嘉縣逾15萬戶仍停電 11所學校、托兒所明停課

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣超過300支電線桿被風吹倒，布袋鎮整排電線桿都倒在水裡。記者黃于凡／攝影
嘉義縣超過300支電線桿被風吹倒，布袋鎮整排電線桿都倒在水裡。記者黃于凡／攝影

丹娜絲颱風帶來致災強風，嘉義縣逾300根電線桿被吹斷，超過23萬戶停電台電人員搶修復電8萬多戶，仍有超過15萬戶停電，嘉義縣9校及托兒所明天「照常上班、停止上課」，梅山鄉仁和國小及太和分校、義竹鄉光榮國小明天「停止上班、停止上課」。

嘉義縣受災嚴重，台電公司在大寮、新塭、頭橋及和睦等4處變電所停電，布袋鎮新塭輸電鐵塔多處倒塌，整排電線桿都倒到水裡，縣長翁章梁與台電公司聯繫，力拚2天完成復電，行政院長卓榮泰明下午將到嘉義新港勘察空心菜災損，以及布袋特高壓電塔倒塌受損情形。

嘉義縣中埔鄉立托兒所：明天照常上班、停止上課。

嘉義縣六腳鄉立托兒所：明天照常上班、停止上課。

嘉義縣布袋鎮立托兒所：明天照常上班、停止上課。

嘉義縣立竹崎高級中學：明天照常上班、停止上課。

嘉義縣立東榮國民中學：明天照常上班、停止上課。

嘉義縣朴子市立托兒所：明天照常上班、停止上課。

嘉義縣竹崎鄉立托兒所：明天照常上班、停止上課。

嘉義縣東石鄉立托兒所：明天照常上班、停止上課。

嘉義縣梅山鄉太興國民小學：明天照常上班、停止上課。

嘉義縣梅山鄉仁和國民小學（含太和分校）：明天停止上班、停止上課。

嘉義縣義竹鄉光榮國民小學：明天停止上班、停止上課。

嘉義縣超過300支電線桿被風吹倒，布袋鎮整排電線桿都倒在水裡。記者黃于凡／攝影
嘉義縣超過300支電線桿被風吹倒，布袋鎮整排電線桿都倒在水裡。記者黃于凡／攝影
嘉義縣布袋鎮新塭輸電鐵塔多處倒塌，行政院長卓榮泰明將視察災情。圖／台電公司提供
嘉義縣布袋鎮新塭輸電鐵塔多處倒塌，行政院長卓榮泰明將視察災情。圖／台電公司提供

丹娜絲颱風 停電 台電 嘉義 小學 托兒

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