嘉縣逾15萬戶仍停電 11所學校、托兒所明停課

丹娜絲颱風帶來致災強風，嘉義縣逾300根電線桿被吹斷，超過23萬戶停電，台電人員搶修復電8萬多戶，仍有超過15萬戶停電，嘉義縣9校及托兒所明天「照常上班、停止上課」，梅山鄉仁和國小及太和分校、義竹鄉光榮國小明天「停止上班、停止上課」。

嘉義縣受災嚴重，台電公司在大寮、新塭、頭橋及和睦等4處變電所停電，布袋鎮新塭輸電鐵塔多處倒塌，整排電線桿都倒到水裡，縣長翁章梁與台電公司聯繫，力拚2天完成復電，行政院長卓榮泰明下午將到嘉義新港勘察空心菜災損，以及布袋特高壓電塔倒塌受損情形。

嘉義縣中埔鄉立托兒所：明天照常上班、停止上課。 嘉義縣六腳鄉立托兒所：明天照常上班、停止上課。 嘉義縣布袋鎮立托兒所：明天照常上班、停止上課。 嘉義縣立竹崎高級中學：明天照常上班、停止上課。 嘉義縣立東榮國民中學：明天照常上班、停止上課。 嘉義縣朴子市立托兒所：明天照常上班、停止上課。 嘉義縣竹崎鄉立托兒所：明天照常上班、停止上課。 嘉義縣東石鄉立托兒所：明天照常上班、停止上課。 嘉義縣梅山鄉太興國民小學：明天照常上班、停止上課。 嘉義縣梅山鄉仁和國民小學（含太和分校）：明天停止上班、停止上課。 嘉義縣義竹鄉光榮國民小學：明天停止上班、停止上課。