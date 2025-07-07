11縣市支援嘉市災後復原 黃敏惠盼恢復生活秩序

丹娜絲颱風強襲，造成嘉義市多處街道、公園與社區傳出路樹倒伏、招牌掉落等狀況，有超過1245起通報，嘉義市政府立即啟動跨局處並整合民間力量等災後復原能量。台北市等11個縣市290名人力陸續前來協助，市長黃敏惠感謝之餘也表示，每當各縣市有需要，嘉義市不分遠近前去支援，此次各縣市政府馳援，也證明平時聯繫互助的重要性。

黃敏惠表示，丹娜絲颱風路徑百年一遇，對嘉義市造成重創，感謝高雄市長陳其邁第一時間來電表達願意協助並協助優先整理北興與民生國中考場環境，確保國家考試順利進行。隨後陸續接到台北市長蔣萬安來電、南投縣長許淑華也調派人力前來支援，基隆市長謝國樑、台中市長盧秀燕等縣市首長都親自以電話表達關心，新北市也知會調派人力全力協助。中央包括消防署長蕭煥章與國土署長吳欣修也皆透過電話聯繫，表示將協助災後復原，同島一命。

黃敏惠下午前往東區體育場向支援單位表達感謝之意，計有台北市、新北市、桃園市、台中市、高雄市、基隆市、新竹市、新竹縣、南投縣、台東縣、花蓮縣等11縣市協助馳援，投入290名人力、機具，地方政府攜手聯防、共同為恢復民生努力。

黃敏惠提醒市民，目前災後環境仍存在潛在危險，務必以自身安全為首要考量，特別注意行車安全。也呼籲市民在安全無虞下協助社區清理，檢視自家建物與招牌結構，共同完成災後重建，讓城市早日恢復正常生活機能。市府將持續整合各局處、特搜隊與民間單位資源，全力推進復原作業，盡速恢復市容與生活秩序。

高雄市政府工務局工程師劉中昂表示，為協助嘉義市加速災後復原作業，市長陳其邁指派工務局支援50名人力、共計18部機具，協助嘉義市政府執行路樹與招牌清除工作。調派的工程機具類型包含抓斗車、鏈鋸、山貓及吊車等，主要針對道路受阻的傾倒路樹進行移除作業。

劉中昂表示，高雄市在去年山陀兒風災中曾遭遇嚴重災損，累積災後搶修與現場機具操作經驗，期盼此次支援能協助嘉義市迅速恢復交通與市容安全。