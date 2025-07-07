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丹娜絲颱風致農損超過10億 香蕉、文旦柚成重災戶

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
丹娜絲颱風本次在南部地區釀成嚴重災情。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風本次在南部地區釀成嚴重災情。記者劉學聖／攝影

丹娜絲颱風影響，南部地區農業災情嚴重，據農業部彙整各直轄市、縣市政府昨統計，農業產物及民間設施估計損失計10億527萬元，農產損失以香蕉、文旦柚受害最為嚴重。

據農糧署彙整統計，本次颱風中縣市受損以嘉義縣損失4億7755萬元（占48%）、台南市損失2億6053萬元（占26%）、雲林縣損失2億4566萬元（占24%）及屏東縣損失1082萬元（占1%）較為嚴重。

農產損失部分，估計損失金額6億9486萬元，農作物被害面積9067公頃，損害程度30％，換算無收穫面積2750公頃，受損作物主要為香蕉，被害面積1098公頃，損害程度35％，換算無收穫面積389公頃，損失金額1億3022萬元；其次為文旦柚、竹筍、柳橙及椪柑等。

畜產估計損失金額1035萬元，主要受損畜禽為雞，其次為豬、鵝及牛等；漁產估計損失金額1億8375萬元，受損漁產主要為牡蠣；民間設施估計損失金額1億1631萬元；畜禽設施損失金額8299萬元，主要是畜禽舍毀損。

丹娜絲颱風

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