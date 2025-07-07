陳澄波筆下美景變叢林 百年嘉義公園慘遭丹娜絲強風摧折

嘉義市面積小卻有35全座公園，有「公園城市」稱號，首次登陸嘉義的丹娜絲颱風，挾帶9至13級強陣風，造成公園樹倒、枝葉斷裂，以前輩畫家陳澄波筆下百年嘉義公園受創最慘重，風災過後，許多市民到公園運動，目睹許多老樹倒伏，有的樹幹壓斷電桿，橫跨園外路上，驚呼強風威力，讓美麗公園淪為叢林。

「哇！首次登陸嘉義丹娜絲颱風威力太強大！」百年嘉義公園3件登錄古物：清朝鐵砲2門、丙午烈震災紀念碑、清高宗敕建福康安等功臣生祠碑記，以及小西湖旁邊，都有大樹倒伏，所幸未壓到古物，民眾驚訝說，「嘉義公園災情比去年凱米強風還慘重」。