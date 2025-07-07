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陳澄波筆下美景變叢林 百年嘉義公園慘遭丹娜絲強風摧折
嘉義市面積小卻有35全座公園，有「公園城市」稱號，首次登陸嘉義的丹娜絲颱風，挾帶9至13級強陣風，造成公園樹倒、枝葉斷裂，以前輩畫家陳澄波筆下百年嘉義公園受創最慘重，風災過後，許多市民到公園運動，目睹許多老樹倒伏，有的樹幹壓斷電桿，橫跨園外路上，驚呼強風威力，讓美麗公園淪為叢林。
「哇！首次登陸嘉義丹娜絲颱風威力太強大！」百年嘉義公園3件登錄古物：清朝鐵砲2門、丙午烈震災紀念碑、清高宗敕建福康安等功臣生祠碑記，以及小西湖旁邊，都有大樹倒伏，所幸未壓到古物，民眾驚訝說，「嘉義公園災情比去年凱米強風還慘重」。
百年嘉義公園是嘉市觀光景點，具豐富文史故事，也是台灣美術巨擘陳澄波作畫地點，市府按文史地景整修改造，市府去年委託專家費時4個月清潔維護古物完成，這次風災，公園樹倒災情慘重，市府建設處委託清潔維護廠商，先在樹倒處拉起封鎖線，優先清除阻礙步道的斷樹枝葉再清運，部分倒樹樹形完整、根系完好，將搶救扶正。
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