農損逾千萬！丹娜絲橫掃屏東縣 香蕉倒伏、葉面破損最慘

丹娜絲颱風雖已遠離，但帶來風雨造成農作物損失，屏東縣府農業處統計，截至今天下午4點，接獲鄉公所速報，災損面積共156公頃，損失金額約1082萬元，以香蕉最多，倒伏、葉面破損最慘，面積達151公頃。

農業處統計，香蕉受損面積最多，分別在高樹鄉、內埔鄉、萬巒鄉、鹽埔鄉，倒伏、葉面破損最慘，面積達151公頃，損失金額粗估1040萬元

除了香蕉之外，還有其他零星包括，玉米倒伏、番石榴落果、花卉倒伏等情況。

屏東縣九如鄉農會總幹事龔泰文說，香蕉去年10月受到山陀兒颱風影響大，當時重種的香蕉，現進入採收期階段，卻又面臨丹娜絲颱風侵襲，香蕉現進入夏季盛產期，產地價價格一公斤12到14元。

香蕉研究所指出，丹娜絲颱風襲擊，花蓮、台東部分受颱風危害較小，無災情傳出。屏東部分因雨勢大，未綁繩完全出現倒伏，屏南無事，屏北稍受影響，葉片風大破碎，積水區香蕉有傾斜倒伏現象，危害較微。