丹娜絲直撲嘉義！蔣萬安致電黃敏惠 工程車、機具協助救災
丹娜絲來襲，創下120年來首個嘉義登陸的颱風，嘉義市首當其衝，強風豪雨造成當地不小衝擊。台北市長蔣萬安今在臉書表示，今天他與嘉義市長黃敏惠通話時，除關心災情，也明確表示災後復原不分南北，北市府願全力提供各項支援與協助。
蔣萬安今天在臉書表示，他已經請北市副市長張溫德協調消防局、工務局、新工處、公園處等相關局處，全面盤點可支援的救災機具與人力，預計支援工程車13輛、機具15部，以及人員40人，全速整備、分批前往嘉義展開支援行動。
對於嘉義市颱風災情嚴重，蔣萬安今天在臉書表示，今天他與嘉義市長黃敏惠通話時，除關心災情，也明確表示災後復原不分南北，沒有距離，北市府願全力提供各項支援與協助，與嘉義市民並肩同行、共度難關。
「台北隊永遠是大家最堅實的後盾」，蔣萬安說，願嘉義市災後復原工作順利，早日恢復日常市容，鄉親們都能平安圓滿。
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