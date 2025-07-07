南橫溪底便道沖毀 高雄「這3里」明停班課

高雄市已經連放兩天颱風假，明天恢復正常上班上課，不過桃源區因為南橫公路勤和溪底便道沖毀因素，交通受影響。桃源區公所晚間宣布，明天（8日）桃源區復興里、拉芙蘭里、梅山里停班停課1日，其餘地區正常上班上課。

因受丹娜絲颱風影響，高雄市山區強降雨，造成布唐布那斯溪及荖濃溪河水暴漲夾帶土石沖擊，台20臨93線勤和至復興（0K~5K）便道今天上午5時30分遭沖毀約100公尺，河床通行便道中斷。

在公路局人員全力搶修下，今天下午甲仙工務段開放備災道路給居民通行，不過開放時間只有下午6時至下午6時30分，其餘時段不開放。甲仙工務段說，7月8日起，備災道路通行時間為每日上午7時30分至8時00分、中午12時至下午1時、下午5時至5時30分，其餘時段不開放。