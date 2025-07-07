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丹娜絲狂虐台南！上百所學校受害 災損超過6100萬元

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市國中小受丹娜絲颱風挾帶13級以上強風侵襲，上百所學校受損。圖／南市教育局提供
台南市國中小受丹娜絲颱風挾帶13級以上強風侵襲，上百所學校受損。圖／南市教育局提供

台南市國中小受丹娜絲颱風挾帶13級以上強風侵襲，上百所學校傳出樹木傾倒、門窗損毀、車棚掀開、遊具損壞與圍牆倒塌等災情，更有部分地區仍處於停水停電、斷網狀況，至目前災損逾6100萬元。教育局表示，後續將依各校需求提供協助早日復原。

教育局表示，丹娜絲颱風帶來強勁陣風，已造成沿海與溪北地區多所學校圍牆、教室天花板和樹木倒塌等災情，各校已動員清理，並向教育部進行校安通報及天災填報系統提報災損情形，截至今日下午5時，已有112校報災損，災損金額超過6100萬元。

教育局長鄭新輝說，教育局將全力協助各校儘速完成災後環境清理，以維持暑期既定活動及運作；此次災損以樹木倒伏、校舍屋頂受損、圍牆毀損、教學設施設備損壞為主；另因停電區域眾多，已請台電公司盡速協助完成，讓各校最快時間恢復正常運作。

由於颱風過後1至2周內病媒蚊指數將會急遽上升，因學校與社區密不可分，需大家共同協力合作，全面防堵登革熱疫情，後續會持續督導各校務必把握孳清防疫關鍵期，動員校內外人力，落實「巡、倒、清、刷」，以確保各項防疫確實到位。

丹娜絲颱風 停水 停電 台南 教室 教育局 災損

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