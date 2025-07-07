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影／山壁崩塌、放流口堵塞！颱風後勘和山光電場 柯志恩批「水保失敗」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
柯志恩到光電案場的一期工程查看，發現廢棄光電板被直接丟在路邊草叢。圖／柯志恩服務處提供
柯志恩到光電案場的一期工程查看，發現廢棄光電板被直接丟在路邊草叢。圖／柯志恩服務處提供

昨晚高雄各地風雨交加，今早高市水利局派員勘查和山光電場災後情形，初步研判野溪排水尚順暢，不過立委柯志恩也在丹娜絲颱風離去後會勘，她發現被撤照的二期案場山壁崩塌、排水管裸露，黃土就塞在排水管出口，水保改善工程大失敗，另在一期案場的山壁也有坍方裸露問題。

高市水利局表示，施工中排水系統收水效果有限，下雨沖刷造成基地內2處邊坡有崩落情形，今早已請業者怪手機具進行修坡施工，另外滯洪沉砂池的放流口也要施作消能井。

柯志恩表示，陳其邁市長震怒要求業者必須做好水土保持，但在颱風過後，被撤照的二期案場山壁崩塌，排水管裸露，夾帶大量泥流 ，造成滯洪池嚴重淤積，黃土就塞在排水管出口，泥流也沖毀排水溝無法排水，而且業者竟然將滯洪池挖開一個洞，讓泥流直接流進社區排水溝。

柯志恩認為，水保改善大失敗，根本是在打臉中央到地方所謂的嚴格監督，也證明業者即便被重罰撤照，仍無心改善，不知道高雄市政府又要怎麼對業者開罰

柯志恩也到一期案場查看，她看到插滿光電板旁的山坡山壁，出現坍方裸露，廢棄光電板被直接丟在路邊草叢，氣憤質疑「難道這就是我們要的綠電嗎？」

水利局表示，同仁會同廠商颱風期間在和山活動中心24小時駐點監守，經查暫無明顯泥水流出基地外道路、野溪排水尚順暢。

水利局說，施工中的永久性排水溝，因遭受土砂掩蓋、部分溝段下有掏空，已請業者加強溝底基礎強度；滯洪沉砂池雖有發揮功能，但放流口的消能井尚未施工，放流水漫流造成基地內有沖刷情形，會請業者盡速施作消能井。

立委柯志恩發現，光電場的黃土塞在排水管出口，泥流也沖毀排水溝無法排水，業者竟然將滯洪池挖開一個洞，讓泥流直接流進社區排水溝。圖／柯志恩服務處提供
立委柯志恩發現，光電場的黃土塞在排水管出口，泥流也沖毀排水溝無法排水，業者竟然將滯洪池挖開一個洞，讓泥流直接流進社區排水溝。圖／柯志恩服務處提供
柯志恩也到光電案場的一期工程查看，發現廢棄光電板被直接丟在路邊草叢。圖／柯志恩服務處提供
柯志恩也到光電案場的一期工程查看，發現廢棄光電板被直接丟在路邊草叢。圖／柯志恩服務處提供
立委柯志恩發現，滯洪池嚴重淤積，黃土就塞在排水管出口。圖／柯志恩服務處提供
立委柯志恩發現，滯洪池嚴重淤積，黃土就塞在排水管出口。圖／柯志恩服務處提供
立委柯志恩發現，光電場的黃土塞在排水管出口，泥流也沖毀排水溝無法排水，業者竟然將滯洪池挖開一個洞，讓泥流直接流進社區排水溝。圖／柯志恩服務處提供
立委柯志恩發現，光電場的黃土塞在排水管出口，泥流也沖毀排水溝無法排水，業者竟然將滯洪池挖開一個洞，讓泥流直接流進社區排水溝。圖／柯志恩服務處提供
排水管內滿滿泥沙，柯志恩質疑根本無法排水功能有限。圖／柯志恩服務處提供
排水管內滿滿泥沙，柯志恩質疑根本無法排水功能有限。圖／柯志恩服務處提供
柯志恩今天三度會勘和山光電場，她發現現場山壁崩塌，夾帶大量泥流 ，造成滯洪池嚴重淤積。圖／柯志恩服務處提供
柯志恩今天三度會勘和山光電場，她發現現場山壁崩塌，夾帶大量泥流 ，造成滯洪池嚴重淤積。圖／柯志恩服務處提供

丹娜絲颱風 光電板 和山光電場 崩塌 柯志恩 水利局 滯洪池 開罰 高雄市

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