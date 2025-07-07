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颱風過境...新竹逾3千戶一度停電 台電搶修均已復電

中央社／ 新竹縣7日電

台電新竹區營業處今天說，颱風丹娜絲影響，造成新竹地區發生停電，主要集中於新竹市香山區、新竹縣寶山鄉、湖口鄉、尖石鄉等地區，一度停電達3214戶，經搶修均恢復供電。

台灣電力公司新竹區營業處今天晚間發布新聞資料指出，颱風丹娜絲來襲，造成竹市香山區、竹縣的寶山鄉、湖口鄉、尖石鄉與新埔鎮等地，出現停電狀況，多為因風吹斷樹木倒塌壓損電線或碰觸電線造成。

台電新竹區處指出，昨天已成立防颱緊急應變小組，並陸續動員人員以及承攬商出勤搶修人數近141名、昇空車25台、吊臂車14台、工程車38台及機具設備等搶修，截至今天晚上6時止，新竹地區一度停電達3214戶，目前均已復電。

台電新竹區處表示，雖颱風已逐漸遠離，民眾若看到電線掉落或出現外露狀況，需立即通知台電處理，不要撿拾或碰觸，避免釀成觸電意外。

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