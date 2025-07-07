颱風過境...新竹逾3千戶一度停電 台電搶修均已復電
台電新竹區營業處今天說，颱風丹娜絲影響，造成新竹地區發生停電，主要集中於新竹市香山區、新竹縣寶山鄉、湖口鄉、尖石鄉等地區，一度停電達3214戶，經搶修均恢復供電。
台灣電力公司新竹區營業處今天晚間發布新聞資料指出，颱風丹娜絲來襲，造成竹市香山區、竹縣的寶山鄉、湖口鄉、尖石鄉與新埔鎮等地，出現停電狀況，多為因風吹斷樹木倒塌壓損電線或碰觸電線造成。
台電新竹區處指出，昨天已成立防颱緊急應變小組，並陸續動員人員以及承攬商出勤搶修人數近141名、昇空車25台、吊臂車14台、工程車38台及機具設備等搶修，截至今天晚上6時止，新竹地區一度停電達3214戶，目前均已復電。
台電新竹區處表示，雖颱風已逐漸遠離，民眾若看到電線掉落或出現外露狀況，需立即通知台電處理，不要撿拾或碰觸，避免釀成觸電意外。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言