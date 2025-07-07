丹娜絲過境...中壢、平鎮2萬多戶停電 台電搶修已恢復供電

丹娜絲颱風襲台期間，造成桃園市高達2萬多戶停電，台電桃園區營業處今天傍晚表示，颱風造成桃園2萬多戶停電，台電動員143人力及施工機具投入搶修，停電用戶在今天下午5時完成搶修，全部恢復供電。

桃園區營業處表示，丹娜絲颱風造成桃園停電戶數高達2萬多戶，停電分布在中壢、平鎮區，台電動員人力、機具盡力在最快時間完成復電，後續如有新增停電事故，或零星個別用戶仍有停電情形，民眾可利用台灣電力APP或台電24小時客服專線1911通報，台電搶修人員將以最快的速度搶修復電。