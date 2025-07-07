颱風丹娜絲肆虐3座電塔倒塌 台電：復電戶數逾6成

颱風丹娜絲登陸嘉義後，因無中央山脈抵禦，造成全台超過650支電桿、3座電塔倒塌，全台累積逾71萬戶停電。台電表示，此情況數十年未見，需大量調度所需設備與搶修人力，截至晚間6時已復電超過45萬戶、逾6成，將持續全力搶修。

台電透過新聞稿說明，颱風丹娜絲為40年來首度從台灣中部登陸的颱風，從嘉義地區登陸更是120年來首見。由於少了中央山脈阻擋，加上雲嘉南地區地勢平坦，瞬間風力一度達到17級以上，嚴重衝擊電網系統及輸電設備。

初步統計，本次颱風共造成電桿倒斷及流失逾650支、斷線逾450條、開關及變壓器損壞逾100具，嘉義地區更有3座連接布袋新塭變電所、供應萬戶電力的6.9萬伏特高壓電塔，遭強風吹襲倒塌。

台電指出，過往風災停電事故多為變壓器、線路斷落等設備引起，此次電桿倒斷及電塔倒塌範圍廣，屬數十年未見，需大量調度所需設備與搶修人力，且電塔修復作業須以大型吊裝作業，連帶影響搶修所需時間。

台電強調，颱風至今台電已動員超過1萬人次，今日動員近4000人力，超過1800輛工程車輛，並針對重災區增派720人力跨區支援；其中，嘉義縣、市至今累計超過25萬戶停電，已修復超過11萬戶，台南也累計近19萬戶停電，至今已復電超過8萬戶。

台電表示，將努力先架設臨時線路，由配電系統轉供，致力於最短時間內復電，後續完成電網硬體設備修復，也盼受影響民眾理解。

台電提醒，民眾可使用「台灣電力APP」停電報修，或透過台電網站於颱風期間開設的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址及狀況查詢、通報停電資訊。部分線路末端、山區等個別地區，可能存在零星無電可用情況，煩請民眾協助通報，台電將盡速前往處理。