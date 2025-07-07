軍機加入海空疏運 澎湖滯留旅客逾5千人已返台

約9000名旅客因颱風丹娜絲而滯留澎湖，今天下午民航機疏運逾4000人，傍晚國軍也啟動支援澎湖往台北和高雄各2架次，載客280位旅客返台，澎湖輪也近滿載590位返回高雄。

澎湖航空站表示，台澎航線的空中交通今天下午恢復起降並有放大機型，各航線共將飛航46架次，其中出動大型客機有11架次，總共疏運4427位，華信航空8日將再上午9時55分加飛澎湖往台北1架次。

台灣航業所屬「澎湖輪」今天原本沒有航班，在澎湖海運尚未完全復航下，調度臨時加開高馬航線，中午由高雄載回29位澎湖鄉親，下午6時則幾乎滿載的情況下，載運590位遊客返回高雄。

颱風丹娜絲來襲，在海空疏運下，5日來不及返台而滯留在澎湖，加上6日起至7日中午前的停航，初估約有9000名遊客，在澎湖縣長陳光復、立委楊曜等人的協調民航局、國防部與航港局等，包括各航空、c130軍機與澎湖輪都啟動來支援疏運，讓滯留遊客可順利返台。