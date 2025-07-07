颱風釀桃園逾2萬戶停電 台電搶修下午5時全復電

颱風丹娜絲襲台，在桃園市造成2萬餘戶停電，台電桃園區營業處今天動員143名人力及施工機具搶修，下午5時全部恢復供電；提醒民眾若看到電線掉落或外露請立即通知台電處理。

台灣電力公司桃園區營業處下午發布新聞稿表示，受颱風丹娜絲的影響，在桃園市陸續造成2萬餘戶停電，台電桃園區營業處今天動員143名人力以及施工機具持續進行搶修，終於在下午5時全數恢復供電，復電率100%。

台電桃園區營業處提醒民眾，後續如有新增停電事故，或零星個別用戶仍有停電情形，可利用「台灣電力」APP或台電24小時客服專線1911，告知停電地址及聯絡方式，台電公司的搶修人員將以最快的速度搶修復電。桃園區營業處也持續與各區里長、民意代表及用戶保持聯絡管道，掌握停電訊息，以便及時派員搶修復電。

台電桃園區營業處也感謝桃園地區民眾，在風災期間提供許多停電資訊，同時體諒接受台電搶修順序耐心等待。台電桃園區營業處提醒民眾，雖然颱風已逐漸遠離，但近期桃園地區仍有豪雨，若看到電線掉落或出現外露狀況，可立即通知台電處理，千萬不要自行撿拾碰觸，避免造成觸電意外。