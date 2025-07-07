台南文化場館遭風災 水道博物館樹倒約130棵

颱風丹娜絲侵襲造成台南市多處文化場館及古蹟園區出現災損，以台南山上花園水道博物館樹木全倒及半倒共約130棵最嚴重；永康區飛雁新村則有喬木倒伏壓在歷史建築上。

台南市政府文化局人員告訴中央社記者，昨天晚上到今天凌晨間風雨猛烈，導致各文化場館出現樹木倒伏、建物局部毀損等情形，部分區域植栽災情嚴重，影響交通與行人安全。

文化局說明，山上花園水道博物館區為此次重災區之一，園區樹木全倒及半倒共約130棵，其中博物館區包含日治時期種植迄今的羅漢松，以及開園後補植的花旗木、洋紅風鈴木等，共傾毀約90棵；淨水池區部分櫻花及苦楝等全倒及半倒近40棵，預估要2至3個工作天搶修。

文化局指出，位於官田區的隆田文化資產教育園區樹木約有30棵倒塌或傾斜；東區的台南文化中心周邊也有數棵行道樹傾倒，中心內部2棵大型植栽於風雨中倒伏，昨晚已優先排除障礙並進行修復；農試場丙種官舍區有1棵南洋杉倒伏，所幸僅擦撞停車場內3輛車。

文化局表示，古蹟安平古堡有樹木砸中停放路邊車輛；五妃廟有路樹倒伏砸中對向2棟民宅，幸未造成人員傷亡。

文化局指出，建物災損部分以德記洋行、蕭壠文化園區、岸內影視基地較為明顯。德記洋行零星屋瓦被強風吹落；蕭壠園區部分屋瓦破損，辦公室廊道與A1廁所中空板受損情況嚴重；岸內影視基地側門被強風吹倒，圍牆局部坍塌，斯卡羅片場部分設施毀損，皆已啟動修復程序。

台南市文化局長黃雅玲表示，多數文化設施在颱風侵襲後，已快速動員應變，陸續展開清理與修繕，部分場館預計明天恢復正常開放，部分園區仍有樹木傾斜與落枝等潛在風險，民眾應配合現場工作人員引導，避免進入尚未完成清理封鎖區域。