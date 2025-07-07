颱風丹娜絲橫掃台南 逾11萬戶仍待復電

颱風丹娜絲暴風圈橫掃台南，造成各地許多電線桿幾乎是整排攔腰倒塌，尤其七股、將軍、北門等沿海一帶災情更是慘重，台南截至今下午5點共計有19萬3152戶停電，目前仍有多達11萬601戶待復電中。

台電表示，大台南地區斷桿、斷線、變壓器損壞等情況嚴重，已調派9區處、出動385人力，並運送吊臂車、昇空車、挖土機等各類大型機具全力投入電力搶修作業，因部分地區道路坍方封閉，影響搶修復電進度，已協請南市府相關單位排除障礙後，將立即再派員搶修復電。

根據「天然災害停復電查詢」資料顯示，台南目前以鹽水區達1萬2889戶待復電最多，其次為後壁、東山等區，此外，七股、白河分別多達5659戶、7503戶停電，全區則是幾乎無復電，許多地區更是從昨晚12點就開始停電，目前台電搶修人員也是疲於奔命，積極搶修中。