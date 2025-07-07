丹娜絲重創台南...災情、農損嚴重 林俊憲爭取補助、無息貸款

丹娜絲颱風一整晚的狂風暴雨肆虐，為台南各地區帶來嚴重的災情，除了七股災情明顯，將進入採收期的文旦等農作物也損失慘重。立委林俊憲今勘災，向農業部爭取全品項、免現勘，立即給予天然災害補助認定。另農漁業設備、秧苗、農業機械等，也要求盡速提供專案補助，並強力要求農業部同步辦理無息貸款給農漁民。

林俊憲表示，已邀請總統賴清德總統率行政團隊來台南勘災，讓受災市民可直接反映需求，也可當場指示各相關部會配合，早日協助台南鄉親重建家園，盡快恢復正常生活。

林俊憲說，今接獲各地團隊回報災情後，立刻邀集台南市農業局局李芳林、會同立委郭國文、市議員陳秋宏服務團隊前往受災嚴重的七股西寮、麻豆、北門蘆竹溝漁港等地會勘災情，除了解實地受災狀況，也協調中央盡快調派國軍等資源前來協助。

林俊憲說，丹娜絲颱風強大的風雨為台南帶來嚴重災情。七股一帶適逢大潮，導致沿岸村落都出現淹水災情，不少居民更是連家的屋頂都被吹翻，房屋受損嚴重，應該以專案方式補助七股災區重建，並提供臨時安置或租房補助，來保障災民權益。同時也研究堤防加高或外海沙洲進行防護，避免海水倒灌問題進一步惡化。

此次颱風也造成文旦的落果嚴重，初估損害高達8、9成，嚴重衝擊農民生計。林俊憲也前往麻豆果園會勘，認為文旦的落果需要加速清除，否則爛掉生成病菌會導致果樹會感染，因此需要國軍協助清運，希望漢光演習期間，部隊可進行任務調整，以投入更多人力來做災後整頓。