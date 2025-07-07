受颱風影響旅客滯留 連江縣政府：軍機6架次明協助疏運
連江縣政府交通旅遊局今天傍晚公告，已申請明天軍機6架次疏運滯留旅客，並預計明天上午9時30分起於南竿機場唱名候補。
連江縣政府交通旅遊局今天傍晚公告指出，8日台馬空運可望恢復正常，並經由國民黨籍立委陳雪生協調，向國防部申請C-130軍機共6架次疏運滯留旅客。並預計於明天上午9時30分，於南竿機場華信航空櫃台前唱名。
公告指出，唱名作業方式由馬祖防衛指揮部於華信航空櫃台前，依立榮、華信航空公司優先報到候補名單，依序唱名。而每班軍機軍人與民眾座位分配比例各為50%，且分配給民眾座位中，需有1/3保留給北竿機場候補旅客。
交旅局呼籲，軍機飛航狀況等公告資訊，將依颱風動向與天候隨時調整，請旅客密切注意航班動向。根據交旅局統計，受颱風丹娜絲影響，滯留馬祖地區旅客約2000人。
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