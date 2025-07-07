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丹娜絲襲台…台南文旦9成落果 林俊憲、郭國文邀賴清德勘災

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
颱風丹娜絲襲擊台，民進黨台南立委林俊憲7日前往勘災、協調處理農損與清整工作。圖／郭國文辦公室提供
颱風丹娜絲襲擊台，民進黨台南立委林俊憲7日前往勘災、協調處理農損與清整工作。圖／郭國文辦公室提供

颱風丹娜絲襲台，南台灣災情慘重，台南立委林俊憲與郭國文7日協調相關農損與清整工作，已爭取到農業部火速認定台南全品項的災害補助，也協調由台南市府和國軍來協助農民進行大量文旦的清理工程，並邀請賴清德總統南下視察，協助災民儘速善後。

郭國文指出，經歷整晚的強風來襲，文旦農一早就回報各區的災損狀況，初估損害高達8至9成，嚴重衝擊文旦農的生計，根據「農業天然災害救助辦法」第12條第1項第3款，若颱風的天氣參數達到公告的災害性標準，便可以免去會勘程序，直接辦理農作物現金救助。

郭國文指出，自己將爭取文旦等農作物納入免勘條件，同時他強調，過去災損補助是以面積20%損害作為標準，這次卻是高達90%的嚴重損害，希望補助金額可以提高，才能讓農民安心。

除此之外，林俊憲、郭國文團隊也與台南市農業局長李芳林來到麻豆會勘，並爭取國軍協助文旦農清理掉落的文旦。林俊憲強調，超過9成的落果需要加速清除，否則爛掉生成病菌會導致果樹會感染，因此需要國軍協助清運，林俊憲也協調，希望漢光演習期間，部隊可進行任務調整，以投入更多人力來進行災後整頓。

另外，林俊憲與郭國文團隊也來到七股，查看水災受災戶的狀況，不只受到颱風大風大雨的影響，七股也正逢大潮，導致沿岸的村里都遭受淹水之災，甚至累積到接近80公分以上，導致房屋嚴重受損。

林俊憲認為，應該透過專案補助七股災區重建，並提供臨時安置或租房補助，來保障災民權益並討論提防加高或外海沙洲進一步防護，避免海水倒灌問題進一步惡化。同時，林俊憲也親自聯繫總統賴清德，並邀請他南下視察，希望可以為災民爭取更多補助。

民進黨立委郭國文指出，經歷整晚的強風來襲，文旦農一早就回報各區的災損狀況，初估損害高達8至9成。圖／郭國文辦公室提供
民進黨立委郭國文指出，經歷整晚的強風來襲，文旦農一早就回報各區的災損狀況，初估損害高達8至9成。圖／郭國文辦公室提供

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