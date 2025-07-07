影／嘉義近萬棚牡蠣被颱風吹壞 蚵農：綁蚵工寮倒了怎麼活
嘉義縣受丹娜絲颱風登陸及侵襲影響，養殖牡蠣養殖產業首當其衝，東石、布袋綁蚵作業鐵皮屋被吹毀，近萬棚蚵棚被海浪沖散，蚵仔幾乎全部失收，縣長翁章梁今天下午至東石壽島及布袋第三漁港關心牡蠣災損情形，將盡速啟動救助措施，協助漁民復養及漁業作業。
蚵農哀怨的說，蚵棚被颱風吹毀，沖到岸邊已壞掉，蚵棚、蚵繩及蚵苗等成本，每棚損失7、8萬元，因颱風帶來淡水，沒被吹毀的蚵棚未來1周恐陸續傳出蚵死亡災情，多間綁蚵的鐵皮工寮被吹毀，重建要數十萬元，才能恢復養蚵，損失相當慘重，盼政府協助災後重建。
嘉義牡蠣產量占全國49%，是全國最大牡蠣產地，因外海有外傘頂洲天然屏障，海水純淨且營養源豐富，漁民在淺灘養殖牡蠣，但受颱風侵襲幾乎全滅，中秋節將至需求量增，蚵農評估現在把港內較大蚵苗拖出去養，應該來得及供應，但產量會比較少一些。
嘉義縣政府表示，7月6日晚上至7月7日凌晨期間，東石及布袋沿海出現最大16級強陣風，以及5至6米大浪，造成蚵棚流失、撞擊堆疊、蚵粒脫落等損害，約有9500棚浮筏蚵棚及350公頃平掛蚵棚受害，損失金額初估達1億8,375萬元，還有50艘漁船筏被打上岸或翻覆。
農業處表示，將盡速建議中央公告辦理現金救助及低利貸款，符合規定受災漁民可獲現金救助額度為浮筏式每棚1萬元、平掛式每公頃5萬3千元。全毀的漁筏或舢舨現金救助每艘2.5萬元、全毀的漁船依噸位別現金救助每艘2.5至15萬元，半毀為全毀救助金之半數。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言