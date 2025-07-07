丹娜絲風力強！彰化二水花旗木6棵被掃倒 地方憂美景失色

丹娜絲颱風過境彰化縣，今清晨強風大作，二水鄉花旗木大道有6棵不支傾倒，另在員林、永靖等鄉鎮也有行道樹倒下，都被清潔隊臨時加班砍伐拖走；二水鄉倡和村長鄭慶松表示，今年第一個過境颱風就吹倒6棵花旗木，希望鄉公所加固保護。

二水鄉花旗木大道位在倡和村，沿著集集線火車鐵道栽種，數量約90多棵，參山國家風景管理處改善自行車道，每年花季主打「雙鐵」搭火車或騎自行車賞花。今年清查有兩棵感染線蟲，丹娜絲颱風吹歪6棵，花旗木可謂禍不單行。

鄭慶松說，二水鄉八卦山麓風太大，清晨他出門巡邏，發現多棵行道樹被吹倒、折斷，花旗木被吹歪，他通知清潔隊砍伐倒下和斷裂的行道樹，以免擋住道路，歪斜的花旗木均已扶正，希望不會影響生長。

他表示，今年第一個登陸的颱風就吹歪6棵花旗木，接下來到秋季的時間還很長，實在無法預料有無花旗木再受害，進而讓明年花季失色，他希望鄉公所能檢視後依狀況加固，未雨繆綢有備無患。

員林、永靖等地都有行道樹折斷和傾倒，數量零星，因擋住道路，鄉鎮清潔隊據報趕往移除，其餘鄉鎮幾無路樹受災。