影／丹娜絲橫掃嘉南！義竹產業園區「災如戰區」 農損初估逾2億

丹娜絲颱風昨天深夜登陸嘉義釀成嚴重災情，中央災害應變中心截至今天下午2時統計，全國共2死502傷，停電戶數逾66萬戶，目前仍有407124戶停電，另外強風造成2億5716萬農損，以台南市損失2億1024萬元最多，其中位於嘉義義竹鄉與布袋鎮之間的義竹產業園區更是損失慘重，園區內一家飼料工廠多座高達數十公尺的儲存槽全遭風災摧毀，從空中鳥瞰彷彿戰區般十分震撼，此外義竹鄉內有許多古宅及養雞場，養鴨場都被無情風災摧殘，業者損失慘重不知如何是好。

農業部統計，全台農業總損失約2億5716萬元，以台南市損失2億1024萬元占82%、嘉義縣損失2230萬元占9%、雲林縣損失2083萬元占8%，南投縣損失270萬元占1%較為嚴重。農作物受損以文旦柚較嚴重，損失1億1840萬元，次為龍眼、椪柑、食用玉米及香蕉等。