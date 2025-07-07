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影／丹娜絲橫掃嘉南！義竹產業園區「災如戰區」 農損初估逾2億
丹娜絲颱風昨天深夜登陸嘉義釀成嚴重災情，中央災害應變中心截至今天下午2時統計，全國共2死502傷，停電戶數逾66萬戶，目前仍有407124戶停電，另外強風造成2億5716萬農損，以台南市損失2億1024萬元最多，其中位於嘉義義竹鄉與布袋鎮之間的義竹產業園區更是損失慘重，園區內一家飼料工廠多座高達數十公尺的儲存槽全遭風災摧毀，從空中鳥瞰彷彿戰區般十分震撼，此外義竹鄉內有許多古宅及養雞場，養鴨場都被無情風災摧殘，業者損失慘重不知如何是好。
農業部統計，全台農業總損失約2億5716萬元，以台南市損失2億1024萬元占82%、嘉義縣損失2230萬元占9%、雲林縣損失2083萬元占8%，南投縣損失270萬元占1%較為嚴重。農作物受損以文旦柚較嚴重，損失1億1840萬元，次為龍眼、椪柑、食用玉米及香蕉等。
另外截至今天下午2時止共有11縣市進行疏散撤離，包括台中市、宜蘭縣、花蓮縣、新竹縣、雲林縣、南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣，累計撤離人數共計3720人，收容人數最高達580人，大部分已陸續返家，目前收容安置人數180人。
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