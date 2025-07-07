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颱風丹娜絲影響...馬祖滯留2千旅客 最快8日起疏運

中央社／ 連江縣7日電
連江縣長王忠銘（中）。中央社
連江縣長王忠銘（中）。中央社

受颱風丹娜絲風浪影響，馬祖至台灣本島今日空、海運全日停航。連江縣政府交通旅遊局指出，滯留旅客約2000人，已申請軍機疏運，若天候許可，最快明天起啟動疏運程序。

連江縣長王忠銘今天下午透過臉書（Facebook）粉絲專頁發文指出，縣府團隊與國民黨籍立法委員陳雪生，第一時間與交通部民航局、立榮航空協調，並向國防部申請軍機支援，但因台馬航線仍處暴風範圍，風力過強，研判今天無法安全起降。

王忠銘表示，原希望台馬交通船「新台馬輪」能提前出航，但台馬間海象仍惡劣。但若海象允許，「新台馬輪」明天晚間將從基隆開往馬祖，屆時可協助疏運滯留旅客，讓大家平安返家。

根據連江縣政府交通旅遊局統計，受颱風丹娜絲影響，約2000名旅客滯留馬祖。連江縣政府交通旅遊局長陳如嵐今天傍晚告訴中央社記者，明天南竿往北竿、莒光、東引的島際船班，以及國籍航商南北海運營運的兩馬小三通黃岐、琅岐航線，皆恢復正常營運。

陳如嵐強調，若天候許可，最快明天有機會啟動軍機疏運。呼籲旅客可加入連江縣交通旅遊局官方LINE帳號（https://page.line.me/465eqene），即時掌握最新疏運訊息外，也將透過各村廣播告知民眾。

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