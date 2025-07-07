丹娜絲肆虐嘉義縣...翁章梁指最嚴重一次 蚵損初估1.8億

颱風丹娜絲侵襲嘉義縣帶來重大災害，縣長翁章梁今天到布袋、東石瞭解損失，縣府農業處初估蚵損金額達1億8000餘萬，建議中央公告辦理現金救助及低利貸款，加速蚵農復養。

翁章梁今天下午到布袋第三漁港、東石白水湖，實地瞭解漁筏、漁船與蚵棚被強風吹上岸情況，農業處指約有9500棚浮筏蚵棚及350公頃平掛蚵棚受害。

翁章梁接受媒體聯訪說，這是有史以來風災最嚴重一次，他研判僅蚵損失最後統計會破新台幣2億元；颱風來前，蚵農才收2成，還有8成還未收。

翁章梁表示，此次強風讓路樹倒了一片，他看了非常傷心，樹是時間培養出來的，可能活了10年、20年，一場颱風就連根拔起，非常可惜，現在縣府很努力清理倒伏路樹，也要求其他縣市伸出援手，高雄市長陳其邁特別打電話來關心，會全力來支援清理機具。

翁章梁說明，此次損失除了養蚵的漁民，還有以溫網室種植的農民、甚至一般民眾都有災損，很多住戶車棚都被風吹走，希望大家協力互助，早日恢復正常生活。