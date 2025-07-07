快訊

「差一條路」沒放假...桃園分區颱風假掀議 鄭明典挺張善政

丹娜絲遠離 氣象署下午5點半解除海上颱風警報

不只北士科！輝達還計畫在這蓋園區 黃仁勳豪砸數十億美元

丹娜絲肆虐嘉義縣...翁章梁指最嚴重一次 蚵損初估1.8億

中央社／ 嘉義縣7日電
嘉義縣長翁章梁。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁。圖／嘉義縣政府提供

颱風丹娜絲侵襲嘉義縣帶來重大災害，縣長翁章梁今天到布袋、東石瞭解損失，縣府農業處初估蚵損金額達1億8000餘萬，建議中央公告辦理現金救助及低利貸款，加速蚵農復養。

翁章梁今天下午到布袋第三漁港、東石白水湖，實地瞭解漁筏、漁船與蚵棚被強風吹上岸情況，農業處指約有9500棚浮筏蚵棚及350公頃平掛蚵棚受害。

翁章梁接受媒體聯訪說，這是有史以來風災最嚴重一次，他研判僅蚵損失最後統計會破新台幣2億元；颱風來前，蚵農才收2成，還有8成還未收。

翁章梁表示，此次強風讓路樹倒了一片，他看了非常傷心，樹是時間培養出來的，可能活了10年、20年，一場颱風就連根拔起，非常可惜，現在縣府很努力清理倒伏路樹，也要求其他縣市伸出援手，高雄市長陳其邁特別打電話來關心，會全力來支援清理機具。

翁章梁說明，此次損失除了養蚵的漁民，還有以溫網室種植的農民、甚至一般民眾都有災損，很多住戶車棚都被風吹走，希望大家協力互助，早日恢復正常生活。

丹娜絲颱風 嘉義 東石 漁民 災損 翁章梁 蚵棚 農民

延伸閱讀

不敵丹娜絲...屏東大埔老榕樹倒塌 居民不捨

丹娜絲亂交通！民航局協調班機 估可疏運1.3萬人次

颱風丹娜絲估傍晚5時30分解除海警 南高屏注意雨勢

丹娜絲強襲嘉義...停電近24萬戶 台電急搶修仍有「逾14萬戶」待復電

相關新聞

丹娜絲強襲新營！公園雕像遭吹斷、8旬翁家遭夷平 災損畫面全曝光

颱風丹娜絲昨晚至今凌晨強襲台南、嘉義，多處地區吹起14級以上強陣風，台南新營太子宮後方哪吒公園內，原設立的太子爺公雕像也...

丹娜絲強襲嘉義...停電近24萬戶 台電急搶修仍有「逾14萬戶」待復電

颱風「丹娜絲」暴風圈橫掃嘉義縣市，據中央氣象署最新資料已逐漸遠離，強風造成嘉義地區許多地區仍斷電中，電桿倒斷逾300根，...

不敵丹娜絲...屏東大埔老榕樹倒塌 居民不捨

丹娜絲颱風帶來強風豪雨，屏東市大埔地區，成功路與重慶路口，在雪堡早餐店旁的一棵老榕樹昨天突然倒塌了，這棵老榕樹是大埔地區...

丹娜絲過境...河口海岸堆滿漂流木 林保署籲「別亂撿」：恐罰2千萬

近年漂流木作為裝置藝術素材蔚為風尚，颱風一過就有不少民眾到海灘、出海口撿拾漂流木，林業保育署南投分署強調，漂流木的災後清...

影／丹娜絲重創嘉南 義竹產業園區彷彿戰區

丹娜絲颱風昨天深夜登陸嘉義釀成嚴重災情，中央災害應變中心截至今天下午2時統計，全國共2死502傷，停電戶數逾66萬戶，目...

颱風丹娜絲影響...馬祖滯留2千旅客 最快8日起疏運

受颱風丹娜絲風浪影響，馬祖至台灣本島今日空、海運全日停航。連江縣政府交通旅遊局指出，滯留旅客約2000人，已申請軍機疏運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。