颱風丹娜絲致災 賴總統：中央全力支援投入災後復原

颱風丹娜絲肆虐，總統賴清德今天感謝國軍第一時間投入救災，協助居民展開災後復原工作；賴總統表示，中央也會全力給予支援，投入災後復原工作，讓受影響的國人能夠早日恢復正常生活。

颱風丹娜絲肆虐，中央災害應變中心今天表示，因西部鐵塔罕見大量受損，全國曾停電戶數逾66萬，仍有40.7萬戶待修復，預計8日深夜復電；全國災情共計5205件，釀2死、502傷。

賴總統今天透過臉書發文，感謝國軍第一時間投入救災，協助居民展開災後復原工作。

他說，在颱風來臨前，各地的國軍部隊都完成災防整備，不僅協助居民預防性撤離，也協助搬運救災物資、搶通道路，全力守護人民生命財產安全。

賴總統感謝國軍在全力籌備「漢光41號演習」的同時，仍展現「軍民一體」的行動力與決心，兼顧災防任務。他也請國軍各單位持續掌握地方政府需求，適時提供最大協助。