快訊

家暴防治有漏洞？專家曝「土城殺妻案」警訊：保護令引子彈

丹娜絲颱風釀災…停電竟奪一命！醫籲：備此救命醫材能多撐半小時

美國114歲嬤親曝長壽秘訣 100多年吃「這1物」不膩

聽新聞
0:00 / 0:00

颱風丹娜絲致災 賴總統：中央全力支援投入災後復原

中央社／ 台北7日電
颱風丹娜絲肆虐，總統賴清德今天感謝國軍第一時間投入救災，協助居民展開災後復原工作。圖／聯合報系資料照片
颱風丹娜絲肆虐，總統賴清德今天感謝國軍第一時間投入救災，協助居民展開災後復原工作。圖／聯合報系資料照片

颱風丹娜絲肆虐，總統賴清德今天感謝國軍第一時間投入救災，協助居民展開災後復原工作；賴總統表示，中央也會全力給予支援，投入災後復原工作，讓受影響的國人能夠早日恢復正常生活。

颱風丹娜絲肆虐，中央災害應變中心今天表示，因西部鐵塔罕見大量受損，全國曾停電戶數逾66萬，仍有40.7萬戶待修復，預計8日深夜復電；全國災情共計5205件，釀2死、502傷。

賴總統今天透過臉書發文，感謝國軍第一時間投入救災，協助居民展開災後復原工作。

他說，在颱風來臨前，各地的國軍部隊都完成災防整備，不僅協助居民預防性撤離，也協助搬運救災物資、搶通道路，全力守護人民生命財產安全。

賴總統感謝國軍在全力籌備「漢光41號演習」的同時，仍展現「軍民一體」的行動力與決心，兼顧災防任務。他也請國軍各單位持續掌握地方政府需求，適時提供最大協助。

丹娜絲颱風

延伸閱讀

颱風影響大量旅客滯金門 立委陳玉珍協調軍機助疏運

宜蘭上將梨、稻作挺過颱風 代理縣長籲：採購優質農產

中職／台南棒球場觀眾席屋頂颱風受損 獅將進行整體檢查

朱立倫指賴總統為台獨扭曲史實 民進黨反批政治操作

相關新聞

丹娜絲強襲新營！公園雕像遭吹斷、8旬翁家遭夷平 災損畫面全曝光

颱風丹娜絲昨晚至今凌晨強襲台南、嘉義，多處地區吹起14級以上強陣風，台南新營太子宮後方哪吒公園內，原設立的太子爺公雕像也...

丹娜絲強襲嘉義...停電近24萬戶 台電急搶修仍有「逾14萬戶」待復電

颱風「丹娜絲」暴風圈橫掃嘉義縣市，據中央氣象署最新資料已逐漸遠離，強風造成嘉義地區許多地區仍斷電中，電桿倒斷逾300根，...

不敵丹娜絲...屏東大埔老榕樹倒塌 居民不捨

丹娜絲颱風帶來強風豪雨，屏東市大埔地區，成功路與重慶路口，在雪堡早餐店旁的一棵老榕樹昨天突然倒塌了，這棵老榕樹是大埔地區...

丹娜絲過境...河口海岸堆滿漂流木 林保署籲「別亂撿」：恐罰2千萬

近年漂流木作為裝置藝術素材蔚為風尚，颱風一過就有不少民眾到海灘、出海口撿拾漂流木，林業保育署南投分署強調，漂流木的災後清...

丹娜絲過境...中壢、平鎮2萬多戶停電 台電搶修已恢復供電

丹娜絲颱風襲台期間，造成桃園市高達2萬多戶停電，台電桃園區營業處今天傍晚表示，颱風造成桃園2萬多戶停電，台電動員143人...

颱風丹娜絲橫掃台南 逾11萬戶仍待復電

颱風丹娜絲暴風圈橫掃台南，造成各地許多電線桿幾乎是整排攔腰倒塌，尤其七股、將軍、北門等沿海一帶災情更是慘重，台南截至今下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。