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溪頭環境待整理...缺水電8日仍休園 清境農場恢復營業

中央社／ 南投縣7日電

颱風丹娜絲襲台，強風造成溪頭園區許多樹木斷裂傾倒，5、6輛車被壓壞，由於缺水電加上須整理環境，溪頭園區明天仍休園；另外，清境農場明天恢復營業，聯外路況正常。

颱風丹娜絲昨天深夜從嘉義登陸，今天清晨在桃園、新竹交界出海。南投鹿谷鄉、竹山鎮、水里鄉多處路樹傾倒，壓壞台電線路設備造成停電，溪頭自然教育園區多棵樹木傾倒，地面布滿樹枝及落葉，還有車輛遭倒樹壓到車頂凹陷，整座森林園區可說一片狼藉。

溪頭園區表示，昨夜風雨很大，園區倒樹很多，整體受損嚴重，還有約5、6輛汽車被樹木壓壞，車損有天災保險可理賠；由於水管被壓斷、電力持續搶修中，加上不少落葉、樹枝、倒木需時間整理，因此，園區明天持續休園，聯外道路則於今天中午初步搶通。

另外，水里鄉玉峰村1棵樹齡逾300年芒果樹疑因樹身腐朽中空，禁不起颱風強風吹襲，今天凌晨斷裂傾倒，壓到一旁3間鐵皮屋，所幸當時屋內沒人，未造成人員受傷；水里鄉公所表示，一早即派員巡查樹倒、道路受損等狀況，災損已通報廠商啟動緊急處置。

埔里鎮大成國中旁1棵樹木傾倒，殃及4戶民宅，房屋遮雨棚被壓垮，幸無人受傷。另外，國軍退除役官兵輔導委員會清境農場今天公告，園區綿羊、馬匹等動物平安，降雨並無造成災害，聯外道路台14甲線路況正常，8日恢復正常開園，國民賓館正常營業。

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