丹娜絲颱風重創嘉義災情慘 高市府出動人力機具馳援展互助

丹娜絲颱風重創嘉義縣，災情慘重，高市政今啟動支援機制，第一波人力與機具已整備完畢，其中環保局18輛抓斗車、6輛鏟裝工程車已於上午11時出發，前往嘉義縣投入災後清理與環境復原工作。

市長陳其邁指示，工務局與環保局盤點可派遣之車輛、機具與工班人力，並完成帶隊編組，其中環保局先派出各式機具車輛24輛、人員50人，消防局亦同步與嘉義市政府聯繫，掌握災區實際所需機具、人員。

下午市府再增援總計派遣支援人員98人、車輛37台及鏈鋸50組，其中馳援嘉義縣機具19台及鏈鋸30組；嘉義市機具18台及鏈鋸20組。