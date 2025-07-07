台積電嘉義廠工安意外復工...又遇風災 最新施工情形曝
施工中的台積電嘉義先進封裝廠（AP7廠）5月26日工安意外，楊姓工人被配電盤掉落砸中傷重不治，職安署令停工檢查，提復工改善計畫，3日職安署同意復工，昨晚又遭首次登陸嘉義的颱風丹娜絲侵襲，所幸主體工程安全，災後營造商全力趕工，台積電拚如期裝機。
南科管理局說，嘉科園區職業安全衛生業務並未授權南科管理局辦理，職安屬職業安全衛生署南區職業安全衛生中心權責，職安署3日已經發文給營造廠同意復工，副本有給台積電。
中颱丹娜絲昨晚11時40分登陸嘉義布袋，創120年來首個登陸嘉義的颱風，颱風清晨6時出海。南科管理局表示，台積電嘉義先進封測廠工區有部分施工鷹架倒塌情形，整體無影響。
縣長翁章梁上月議會施政報告，台積電嘉科園區1期工程第3季完成首座CoW S先進封裝廠裝機，第2座先進封裝廠預計2026年完工。台積電董事長暨總裁魏哲家在股東會，針對工安意外說，如果被認為有不足之處，他代表公司致歉，強調生命無價，台積電不只努力賺錢，還有社會責任，不會賠錢了事。
台積電嘉義先進封裝廠新建工程5月工安意外後，停工1個多月，台積電提復工計畫，日前職安署同意復工。據了解，停工雖影響工期1個月，但以台積電廠務建廠日夜不停的高效率，力拚如期完工建廠裝機，為蘋果、輝達等大客戶量產新產品。
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