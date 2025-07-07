丹娜絲強降雨！台中清水1民宅積水 中市府撤離安置

丹娜絲颱風帶來台中海線和山區強風大雨，清水區菁埔路一處民宅局部積水，台中市民政局長吳世瑋表示，清水區公所今天接獲消防局通報後，立即啟動災害應變作業，消防分隊抵達現場，經評估後協助撤離一名女性婦人，安排臨時安置處所，社會課人員全程協助後續收容事宜。

吳世瑋表示，今天上午10時30分，清水區公所主任秘書王培軒代表市長盧秀燕到安置處所關懷慰問，當時雨勢已趨緩，積水也逐漸退去，婦人表達返家意願，由公所人員陪同返家，並同步進行現場勘查，初步掌握住家周邊環境及淹水原因，將通報水利局與相關權責單位進行後續改善作業，並視需要提供協助，協助居民盡早恢復正常生活。

清水區長蔡慶生表示，區公所秉持「即時應變、主動關懷」的原則，面對災害迅速啟動應變機制，積極投入救援與協助，全力守護市民家人的生命與財產安全。