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不敵丹娜絲...屏東大埔老榕樹倒塌 居民不捨

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東市大埔地區成功路與重慶路口的一棵老榕樹昨突然倒塌，這棵老榕樹是大埔地區居民共同回憶，陪伴居民成長，得知後都相當不捨。記者劉星君／攝影
屏東市大埔地區成功路與重慶路口的一棵老榕樹昨突然倒塌，這棵老榕樹是大埔地區居民共同回憶，陪伴居民成長，得知後都相當不捨。記者劉星君／攝影

丹娜絲颱風帶來強風豪雨屏東大埔地區，成功路與重慶路口，在雪堡早餐店旁的一棵老榕樹昨天突然倒塌了，這棵老榕樹是大埔地區居民的共同回憶，也是從小看到大的老榕樹，陪伴居民的成長，也是大家共同記憶，得知老榕樹倒了，都相當不捨。

老榕樹內有搭起一個小廟，昨倒塌後，有民眾將廟裡土地公請出來，放在一旁騎樓持續供奉。

老榕樹倒塌後，網路社群也充滿討論，有網友不捨的說，「這棵老榕樹是從小看到大的」，也有附近居民說，「看到老樹倒了很不捨」，也有鄰居說，老榕樹至少也有5、60年以上歷史，附近民眾提到，之前颱風時，老榕樹其實就有些狀況了，樹幹在搖了。

也有網友寫下對老榕樹印象，網友形容，從小看到現在老榕樹，是大埔的地標之一，猶記得下方小廟在他小時候原本有一個外省老伯伯用一輛小三輪攤車賣著香噴噴的現煎蔥肉餅，據說有一天老伯伯被一輛失控的汽車（或機車）撞到後就再也沒賣，原本賣的地方後來就多了一個小廟，配上後面老榕樹，「是屏東一處很有庶民生活記憶的地點」，「這棵榕樹的倒下，也等於我從小到大的屏東市老記憶又少了一塊了」。

也有網友說，「這棵榕樹是屏東人數十年的回憶，這榕樹也見證屏東數十年歷史」。也有網友難過的說，「榕樹公是兒時的回憶」。

屏東市大埔地區成功路與重慶路口的一棵老榕樹昨突然倒塌，這棵老榕樹是大埔地區居民共同回憶，陪伴居民成長，得知後都相當不捨。記者劉星君／攝影
屏東市大埔地區成功路與重慶路口的一棵老榕樹昨突然倒塌，這棵老榕樹是大埔地區居民共同回憶，陪伴居民成長，得知後都相當不捨。記者劉星君／攝影
屏東市大埔地區成功路與重慶路口的一棵老榕樹昨突然倒塌，這棵老榕樹是大埔地區居民共同回憶，陪伴居民成長，得知後都相當不捨。記者劉星君／攝影
屏東市大埔地區成功路與重慶路口的一棵老榕樹昨突然倒塌，這棵老榕樹是大埔地區居民共同回憶，陪伴居民成長，得知後都相當不捨。記者劉星君／攝影

丹娜絲颱風 大埔 失控 屏東 豪雨 難過

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