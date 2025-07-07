颱風影響大量旅客滯金門 立委陳玉珍協調軍機助疏運

颱風丹娜絲影響，國內線航班自昨天起至今天上午全取消，大量旅客今天滯留金門機場等待返台；航班今天下午陸續恢復，除航空公司加開班機，立委陳玉珍也與國防部協調軍機協助疏運。

颱風丹娜絲未直接衝擊金門，但仍影響金門對外交通，昨天往返台金航班全數取消，今天上午國內線航班同樣也取消，至少影響數千人往返台金行程；今天中午後，金門機場陸續有班機離站，但多個航班僅補上個位數，現場仍有大量旅客滯留。

為疏運旅客，除民航局協調航空公司加開金門航線4班加班機，國民黨立委陳玉珍也在臉書（Facebook）發文表示，因候補人數眾多，已請求國防部協助調派C-130運輸機8架次，包含台北往金門2架次，以及金門往台北、台中、高雄各3、1、2架次協助疏運；在陳玉珍臉書貼文中，國防部表示現在仍在防颱階段，待防颱解除後，視狀況啟動支援作業。

此外，金門小三通部分，根據金門縣港務處公告，金門水頭往返泉州石井航線今天仍全日停航，金門水頭往返廈門五通航線已自上午10時30起恢復航駛。