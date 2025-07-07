快訊

「差一條路」沒放假...桃園分區颱風假掀議 鄭明典挺張善政

丹娜絲遠離 氣象署下午5點半解除海上颱風警報

不只北士科！輝達還計畫在這蓋園區 黃仁勳豪砸數十億美元

颱風影響大量旅客滯金門 立委陳玉珍協調軍機助疏運

中央社／ 金門7日電
國民黨立委陳玉珍。圖／聯合報資料照片
國民黨立委陳玉珍。圖／聯合報資料照片

颱風丹娜絲影響，國內線航班自昨天起至今天上午全取消，大量旅客今天滯留金門機場等待返台；航班今天下午陸續恢復，除航空公司加開班機，立委陳玉珍也與國防部協調軍機協助疏運。

颱風丹娜絲未直接衝擊金門，但仍影響金門對外交通，昨天往返台金航班全數取消，今天上午國內線航班同樣也取消，至少影響數千人往返台金行程；今天中午後，金門機場陸續有班機離站，但多個航班僅補上個位數，現場仍有大量旅客滯留。

為疏運旅客，除民航局協調航空公司加開金門航線4班加班機，國民黨立委陳玉珍也在臉書（Facebook）發文表示，因候補人數眾多，已請求國防部協助調派C-130運輸機8架次，包含台北往金門2架次，以及金門往台北、台中、高雄各3、1、2架次協助疏運；在陳玉珍臉書貼文中，國防部表示現在仍在防颱階段，待防颱解除後，視狀況啟動支援作業。

此外，金門小三通部分，根據金門縣港務處公告，金門水頭往返泉州石井航線今天仍全日停航，金門水頭往返廈門五通航線已自上午10時30起恢復航駛。

丹娜絲颱風 國民黨 機場 民航局 航班 航空公司 航線 金門 陳玉珍 颱風

延伸閱讀

影／金廈泳渡遭指統戰喊卡 陳玉珍：對選手極不公平

金廈泳渡中央突指統戰喊卡 陳玉珍：7月才說太牽強

國家機器又出動！檢調大搜索 陳玉珍：想把國民黨抄家滅族

要拉下韓國瑜？傳綠營罷免後欲突襲修法 陳玉珍：反罷氣勢愈來愈強

相關新聞

丹娜絲強襲新營！公園雕像遭吹斷、8旬翁家遭夷平 災損畫面全曝光

颱風丹娜絲昨晚至今凌晨強襲台南、嘉義，多處地區吹起14級以上強陣風，台南新營太子宮後方哪吒公園內，原設立的太子爺公雕像也...

丹娜絲強襲嘉義...停電近24萬戶 台電急搶修仍有「逾14萬戶」待復電

颱風「丹娜絲」暴風圈橫掃嘉義縣市，據中央氣象署最新資料已逐漸遠離，強風造成嘉義地區許多地區仍斷電中，電桿倒斷逾300根，...

不敵丹娜絲...屏東大埔老榕樹倒塌 居民不捨

丹娜絲颱風帶來強風豪雨，屏東市大埔地區，成功路與重慶路口，在雪堡早餐店旁的一棵老榕樹昨天突然倒塌了，這棵老榕樹是大埔地區...

丹娜絲過境...河口海岸堆滿漂流木 林保署籲「別亂撿」：恐罰2千萬

近年漂流木作為裝置藝術素材蔚為風尚，颱風一過就有不少民眾到海灘、出海口撿拾漂流木，林業保育署南投分署強調，漂流木的災後清...

丹娜絲肆虐嘉義縣...翁章梁指最嚴重一次 蚵損初估1.8億

颱風丹娜絲侵襲嘉義縣帶來重大災害，縣長翁章梁今天到布袋、東石瞭解損失，縣府農業處初估蚵損金額達1億8000餘萬，建議中央...

影／丹娜絲颱風重創新營太子宮 太子爺雕像吹斷倒地

丹娜絲颱風重創台南，新營太子宮戶外的太子爺雕像被硬生生吹斷，只剩下基座跟倒塌的神像。一位在新營居住的61歲陳姓民眾表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。