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丹娜絲過境...河口海岸堆滿漂流木 林保署籲「別亂撿」：恐罰2千萬

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
丹娜絲颱風在山區降下大雨，把雜木沖向河流，流到下游出海口和海岸，彰化縣芳苑鄉海岸堆滿漂流木。圖／林業保育署南投分署提供
丹娜絲颱風在山區降下大雨，把雜木沖向河流，流到下游出海口和海岸，彰化縣芳苑鄉海岸堆滿漂流木。圖／林業保育署南投分署提供

近年漂流木作為裝置藝術素材蔚為風尚，颱風一過就有不少民眾到海灘、出海口撿拾漂流木，林業保育署南投分署強調，漂流木的災後清理依「屬地原則」辦理，且各主管機關未公告可自由撿拾前，切勿任意撿拾，以免挨罰又可能面臨牢獄之災。

南投分署轄區涵蓋中、彰、投、雲等縣市，面積廣大，轄內多屬山區及重要水域匯流處，漂流木衝擊風險相當高，為為有效處理漂流木，今年5月汛期前南投分署已啟動與轄區內相關單位的橫向聯繫機制，請各機關依據職掌明確分工，期盼災後最短時間內清理漂流木、規畫暫置空間和後續處理，迅速復原自然環境及確保民眾生命財產安全。

針對民眾可能為了拿到形狀特別的漂流木，南投分署提醒，依據法規，自中央氣象署發布陸上颱風警報起，原先公告開放撿拾漂流木自由取用的規定即失效，因此颱風豪雨警報期間或未公告可自由撿拾前，民眾不可擅自撿拾漂流木。

依規定，各主管機關公告開放撿拾的漂流木，須符合末徑20公分以下、長度2公尺以內，若不方便量測末徑和長度，撿拾單枝重量不得超過50公斤，或可撿拾其它已由政府集中堆置認定不具價值的漂流木，撿拾時禁止裁切、禁止使用機具搬運，也禁止撿已標註公有的漂流木，違法者將依涉犯竊取、侵占國有財產罪嫌移送，將面臨7年以下有期徒刑、罰金2千萬元以下的重罪。

丹娜絲颱風 侵占 南投 漂流木 豪雨 財產

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