丹娜絲重創台南 市府開設14處緊急收容所、安置100名災民

颱風丹娜絲昨晚以中颱之姿從台南、嘉義交界登陸，台南各地因強陣風造成許多建築屋頂被吹掀，南市府社會局也緊急啟動應變機制，目前已開設14處緊急收容所，收容100民災名；衛生局則提醒，颱風雖已遠離，但仍有劇烈豪雨發生，環境易受汙染，民眾務必落實防疫措施。

社會局表示，全市各區從昨天下午起因丹娜絲颱風強陣風肆虐，多處地區受到影響，各區公所啟動緊急收容安置措施，在安南、麻豆、官田、學甲、東山、七股及新營等地區，開設避難收容處所，陸續收容約100位災名。

社會局提到，今早白天雨勢間歇陸續有民眾返家，部分收容地區因停水停電，無店家可供應便當，也會聯繫協力廠商提供，後續也會持續與各區公所密切合作，確保物資、餐食及其他生活必需品都能即時到位。

社會局也提醒，本次受風災造成住屋淹水，或是毀損達法定不堪居住程度的情形時，可向所轄區公所提出災害救助申請，並由區公所派員勘查給予住戶淹水救助或安遷救助金，以協助受影響市民渡過此次困境。

衛生局則表示，颱風過後為類鼻疽疫情高峰，類鼻疽是由類鼻疽桿菌引起，該菌存在於土壤、水池及積水環境中，主要由皮膚傷口接觸受病原菌汙染的土壤或汙水傳染，而颱風後因強風暴雨易使土壤和泥水中的類鼻疽桿菌暴露在地面，導致更易傳播，且常為吸入性感染。

衛生局呼籲，風災後民眾應避免赤腳踩泥或接觸汙水，清理家園時應配戴口罩、防水手套及雨鞋；若皮膚有傷口，務必在接觸後馬上清潔消毒，此外，淹水地區若需泡製消毒液消毒時，可佩戴口罩、手套，避免消毒液直接接觸肌膚，噴灑時請注意保護眼睛及皮膚。