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丹娜絲閃襲全台2死502傷...逾66萬戶停電 台南文旦柚一夜全滅

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
丹娜絲颱風造成全台2死502傷。圖／截取自中央災害應變中心
丹娜絲颱風造成全台2死502傷。圖／截取自中央災害應變中心

丹娜絲颱風昨天深夜登陸嘉義釀成嚴重災情，中央災害應變中心截至今天下午2時統計，全國共2死502傷，停電戶數逾66萬戶，目前仍有407124戶停電，另外強風造成2億5716萬農損，以台南市損失2億1024萬元最多，其中文旦柚原本將收成卻一夜全滅。

中央災害應變中心今天下午3時舉行第8次工作會報，氣象署表示丹娜絲颱風目前中心在台北北方向北北東轉西北移動，台灣本島已脫離暴風圈，但對台灣北部海面仍構成威脅。

經中央災害應變中心統計，截至今天下午2時全台共2死0失蹤502傷。死亡的2人中，台南市60歲陳姓病患今天凌晨2時許因家中停電，致呼吸器沒電送奇美醫院，到院時OHCA經急救不治。凌晨4時許台南市陳姓父子駕駛農具車賣水果，因風大撞到遭颱風吹倒路樹，69歲父親OHCA送醫不治。

凌晨1時許嘉義縣布袋一名80多歲男子帶著2名女兒去巡田，疑似被風吹翻至田中央，導致40多歲女兒OHCA送醫不治，男子及另1名女兒也重傷。經確認後列為車禍案件不列入颱風傷亡案件。

另外凌晨6時許嘉義縣26歲男子開車行經國道3號時自撞，到院時OHCA，列為車禍案件。而宜蘭縣南澳鄉「海岸大橋」南澳溪出海口附近岸邊凌晨3時許61歲葉男捕魚遭海浪捲走，消防局持續搜尋中。經洽宜蘭縣災害應變中心表示不列入颱風失蹤災情。

在災情部分全台總計5205件，已處理2150件，處理中為3055件，以路樹、廣告招牌倒塌、建物毀損及民生基礎設施受損最多。全國停電戶數逾66萬戶，目前停電戶數407124戶，主要停電區域嘉義、雲林、台南及高雄。全台曾停水戶數73487戶，已復水73245戶，待修復242戶全數位於台東縣蘭嶼鄉。市話中斷12278戶、已修復8347戶、待修復3931戶。基地台受損1305座、已修復473座、待修復832座。

農業部統計，全台農業總損失約2億5716萬元，以台南市損失2億1024萬元占82%、嘉義縣損失2230萬元占9%、雲林縣損失2083萬元占8%，南投縣損失270萬元占1%較為嚴重。農作物受損以文旦柚較嚴重，損失1億1840萬元，次為龍眼、椪柑、食用玉米及香蕉等。

另外截至今天下午2時止共有11縣市進行疏散撤離，包括台中市、宜蘭縣、花蓮縣、新竹縣、雲林縣、南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣，累計撤離人數共計3720人，收容人數最高達580人，大部分已陸續返家，目前收容安置人數180人。

丹娜絲颱風暴風圈已脫離台灣陸地，但環流仍持續影響。圖／截取自中央災害應變中心
丹娜絲颱風暴風圈已脫離台灣陸地，但環流仍持續影響。圖／截取自中央災害應變中心
中央災害應變中心第8次工作會報由交通部政務次長陳彥伯主持。記者黃子騰／翻攝
中央災害應變中心第8次工作會報由交通部政務次長陳彥伯主持。記者黃子騰／翻攝

丹娜絲颱風

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